快訊／養網軍變「四軍統帥」？　蔡英文大嘆：抹黑造謠都來自對手陣營

記者陶本和／台北報導

根據媒體民調，有超過半數的受訪者認為這次總統大選養網軍帶風向和不實抹黑對手的情形嚴重，甚至形容總統蔡英文為「四軍統帥」。對此，蔡英文10日大嘆一口氣，「聯合報民調啊，嗯，我想這段期間抹黑造謠，甚至人身攻擊多來自對手陣營」。

媒體的民調顯示，33%選民認為這次選舉不實抹黑競爭對手的情形相當嚴重，20％覺得還算嚴重，合計有53％選民覺得這次總統大選抹黑對手的情形嚴重，僅23%覺得不嚴重。

此外民調也顯示，有48%民眾認為民進黨是主要抹黑者，18%覺得國民黨抹黑對手情況更嚴重，1％怪罪於其他政黨，33%無意見。

蔡英文10日上午被媒體問及此事時，先是搖搖頭，接著大嘆一口氣說，「聯合報民調啊，嗯，這個我想這段期間抹黑造假，甚至人身攻擊多來自於對手陣營」。

蔡英文說，政府其實每天都花很多力氣在澄清假新聞、假訊息，且都來自於特定的來源或是特定的陣營，所以對一個現在執政者或者是治理國家的人，最大挑戰就是假訊息跟抹黑工作，「這份民調如果可相信，倒是對政府的做假跟抹黑是滿有效的」。

▲總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝)



其他人也看了這些...

►2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

►韓國瑜改編「採紅菱」牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統...

►蔡英文3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

更多熱門新聞...

►宋楚瑜、余湘抽到1號 李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一

►韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 立刻被陳朝建出聲制止

►蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

►超越藍綠，就靠她了