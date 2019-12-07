大班妹嘆珠心算好難！前世情人開大絕「逼出驚人潛能」　家長淚讚：好爸爸

▲妹妹瞬間全都會寫了。（圖／陳夢謙授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

許多父母在教孩子寫作業時，除了軟硬兼施，有時也會出奇招，勾起寶貝學習的興趣。一名父親眼看5歲女兒萌聲抱怨，不會寫才藝班作業，於是提議「貼紙懲罰遊戲」想吸引她，沒想到最後女兒大獲全勝，他則滿臉都是敗陣的印記。

父親陳夢謙向《ETtoday新聞雲》記者提到，妹妹今年5歲，讀大班，從她中班開始就有在學珠心算。今天，女兒看到心算班作業，皺著眉頭說，「功課太難，很多不會寫。」而身為父親的他，只好祭出殺手鐧，讓女兒有動力下筆，試著自己算出正確答案。

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陳夢謙和女兒說好，只要寫對1題，就可以在爸爸臉上貼一條黑色貼紙；相反的，如果她寫錯了，也一樣要接受貼紙處罰，「結果...最後全部都在我臉上，尬林北騙」。

▲不愧是前世情人，但這應該算是幸福的懲罰吧。（圖／陳夢謙授權引用）

只見他全臉被貼上29張黑色貼紙，不僅額頭、臉頰、鼻子、下巴遭殃，連嘴唇和眼皮都無一能倖免。而妹妹除了越算越起勁，從頭到尾也是帶著燦笑完成的，只能說爸爸的犧牲沒有白費阿！

對此，家長們無不大力讚賞，紛紛回應「快樂學習，方法對了寫功課超快」、「只要孩子願意寫，相信爸爸被貼的很有成就感」、「好辦法耶！哈哈哈好有趣」、「好爸爸！等國中後貼紙要多準備一倍才夠用喔」、「好用心的爸爸，女兒很幸福」、「怎麼覺得爸爸被套路了」、「果然是上輩子的情人」。

另外，許多人也歪樓大讚妹妹的高顏值，直呼「你女兒也太美了吧？不是可愛是美耶！超漂亮的小孩」、「女兒好漂亮」、「以後一定要生個女兒」、「你是不是想騙生女鵝」。

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