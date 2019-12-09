500給妳找！心機男買七星「神速取貨」扯爆...檳榔妹虧慘了　萬人氣飆罵

▲檳榔妹手上殘留髒污。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名檳榔妹前天晚上碰到霸王客，對方要了一包七星，並表示拿500塊鈔票找零，苦主不疑有他，拿著香菸和錢靠近，怎料對方如疾風般搜刮她手上的東西，接著猛踩油門，完全不顧拚死抵抗的她。

「X！真的是拍年冬搞蕭郎。」檳榔妹在爆怨公社氣憤表示，7日晚上跑客人竟莫名遭搶，還因此受傷，當時對方搖下車窗說，「一包七星，500給妳找。」而她也沒多想，在還沒收到錢的情況下，就先回店裡取要找給人家的375元，及一包七星香菸。

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檳榔妹拿完靠近車窗，駕駛先是拿了菸，又以迅雷不及掩耳的速度，抽走她手上的300塊錢，接著踩下油門就走，「我馬上做垂死掙扎拉他車窗喊他，他X還給我繼續踩油門，害得老娘扭到腰跟腳」。

最後，檳榔妹手上殘留髒污，心裡更是滿滿的怨氣，不禁怒喊「一包七星跟300塊，你他X很缺是不是？不要問我有沒有記車牌，他車牌太髒了看不清楚」。

po文一出，引爆上萬人的怒火，紛紛回應「世風日下，太誇張了」、「報警！下次不要硬搶回來，因為不知道對方身上有沒有武器」、「人格就值幾百塊而已」、「要報警，一次得逞就會成慣犯」、「妳別太喪氣，就當作那幾百元的奠儀包給他，他很快就口腔癌掛了」。

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