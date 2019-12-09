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收單結帳…買家消失1週！一出現「別的賣家比較便宜」道歉棄單　代購妹氣炸

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▲旅行，旅遊，出國，出門，旅平險，逛街。（圖／pixabay，示意圖）

▲原PO幫忙代購卻遭棄單。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「每一趟代購回來一定都會遇到一些鳥事。」一名女網友日前貼出一張訊息截圖，只見她傳訊給買家詢問「不好意思，要或不要麻煩請你說一聲好嗎？這樣卡在那邊我很難做事」，結果買家就頻頻道歉「不好意思，我看到別的賣家比較便宜所以要取消」，讓幫忙代購的原PO生氣又無奈。

只見該位買家回訊直道歉「不好意思我看到別的賣家比較便宜所以要取消，不好意思哦，真的很抱歉」，後面還附上一張道歉的貼圖。但是畢竟代購的東西已經買了，原PO就無奈回覆「你當下喊要，我們就幫你購買了」、「你這樣等於是棄單了你知道嗎」，並強調「我們不是批回來賣的！我們是代購，代購的意思你懂嗎？」

請繼續往下閱讀...

這位女網友在臉書《爆怨公社》大吐苦水，說她出國開直播的時候，每樣商品都是網友喊要，然後她當下就購買了，「你懂嗎！價錢也是你自己覺得ok才要買的東西不是嗎？為何回到台灣請你付錢遲遲不回應，一定要人家口氣重一點，然後再來回這種話。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲買家說自己買到更便宜的價格，所以不要代購的東西了。（圖／翻攝自爆怨公社）

做代購的她時常感到心很累，「還有一堆那種在直播裡喊一喊，然後事後給我搞失蹤的，還有直接跟我說沒錢的，沒錢為什麼要喊單！」原PO說自己賺的都是合理價格，也不是什麼天價，「可不可以請你們這些人在下單時，先摸摸自己的良心跟錢包再來說要買好嗎？」

原PO還在留言處透露，她已經追問圖中的買家一個星期，對方才來道歉說不買，讓其他網友忍不住為原PO抱不平，「這不是理由，這種人真的廢到爆」、「完全就是沒信用的爛買家」、「這種人超白目」、「最討厭的是……一直喊+1，然後不匯款，讓賣家一直催，最後還把賣家封鎖，從頭到尾也不說一聲……到底要？還是不要？」

不少過來人也很能理解女網友的心情，「這就是代購的風險 TT，我也囤積了好多棄單品」、「寧願少賺、不要賠錢，現在一堆人都在喊爽的。還有人殺完價又說不要的」、「我遇過說不用報價是有多少帶多少的買家，但我心裡覺得毛毛的，所以我硬是報價給他，他還是『盡量帶』，結果回國跟我說別人才賣多少而已，硬要我用別人價格賣他，30678」、「要匯款的時候家中常常會發生各種災難，這可能是一種煞。」

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