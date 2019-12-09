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天冷蓋「愛心鳥窩」擋風！她見沒鳥賞臉...貼「鳥語告示」說明　千人笑慘

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▲▼ 女網友見天氣轉冷，自製愛心鳥窩給野鳥們休息 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女網友見天氣轉冷，自製愛心鳥窩給野鳥們休息 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友近日見家中窗台有幾隻斑鳩佇足休息，考量到天氣轉冷，就貼心幫鳥蓋了一個紙鳥窩。然而事後她哭訴，竟然沒有半隻鳥願意來休息，因此她只好改良一下、加上一張告示說明，上頭的亮點也笑噴眾網友。

「這些鳥怎麼那麼難伺候！」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示，最近常有斑鳩擠在她家窗台休息，由於天氣轉冷，她出於善心，就用報紙和紙盒幫鳥兒們做了一個「愛心鳥窩」，希望給牠們一個溫暖的歇腳處。

請繼續往下閱讀...

「結果都沒有鳥要進去我做的窩欸？!」原PO抱怨，她還有撒米在窩裡吸引鳥兒來，怎料卻沒鳥賞臉，讓她不禁懷疑是不是自己窩做得不好。

原PO表示，有朋友認為這個窩的顏色「看起來像是要推去火化」，建議她改良一下，她隨後便在門口貼上新的告示，上頭寫著「歡迎光臨小窩 啾啾啾！啾！啾啾啾！啾！」希望藉由一排鳥語讓他們心靈相通、讓紙房子派上用場，「希望那些臭鳥可以賞臉暫時躲風啦！」

▲▼ 女網友見天氣轉冷，自製愛心鳥窩 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 原PO加裝告示，希望能讓鳥兒們理解這箱子的用途 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們都大讚她很有愛心，「笑死XD你怎麼那麼有愛心」、「很有心」、「那個啾啾啾太可愛了」、「做得太可愛了」、「可能小鳥看不懂中文，我建議錄語音或是直接拍影片」。

然而也有網友表示，放生米可能不太會吸引到鳥兒，建議可以放些飼料和稻草，「雞才吃米喔」、「感覺像捕鳥陷阱」、「都市鳥分得清楚這一區是有人的」、「窩有點太大了」、「感覺會先抓到老鼠」。

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