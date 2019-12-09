謝佩芬臉書發起「下架濫用醫療資源立委」　卓榮泰陪掃街力推外交歷練

▲民進黨主席卓榮泰陪同大安區立委候選人謝佩芬通化街徒步掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰9日下午陪同台北市大安區立委候選人謝佩芬前往通化福德宮參拜，並沿著通化街進行掃街拜票，賴清德為謝佩芬披上象徵「選情起飛」的飛行夾克，盼在最後33天一路衝刺，成功送謝佩芬進入國會。

針對日前國民黨立委林奕華外交部抗議後被送到台大醫院「急重症區」，且國民黨多位政治人物前往「探視」一事，謝佩芬表示，她在臉書發起「下架濫用醫療資源立委」活動，就是認為政治人物應該要謹言慎行，尤其在醫院急重症區這種危急時刻分秒必爭的地方，大張旗鼓地「探病、送花、合照」非常不合適。

謝佩芬指出，包含林奕華在內的國民黨立委傷勢並沒有嚴重到需要留在急重症區，卻做出顯然排擠醫療資源的行為，她主張「演員林奕華當、委員謝佩芬當」，讓專業、真正能尊重並同理人民、服務在地的年輕人來為大安區開創新氣象。

卓榮泰受訪時則表示，大安區雖一向被視為民進黨的艱困選區，但他十分欣賞謝佩芬的勇氣和能力，很多民眾都向他提到「這個100分女孩真的是百分百認真」，今天來到通化福德宮，除了祈求風調雨順、國泰民安之外，也希望謝佩芬能在這次的選舉當中脫穎而出。

談起謝佩芬，卓榮泰指出，她過去的國際經驗、外交歷練足以讓他成為為民著想的優秀國會議員，也代表大安區「清新的力量、年輕的選擇」，可以帶給台北市選民新的方向。

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