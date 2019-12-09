陳根德拜會候友宜　力爭龜山人居住好環境

▲陳根德為龜山建設拜會侯友宜。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山區毗鄰新北，環境品質和新北息息相關！國民黨提名的立委參選人陳根德9日表示，為了龜山區與新北鄰近區域的汙水處理、交通等問題，日前親自拜會新北市長侯友宜，進行說明及溝通；為了能夠詳細說明，陳根德甚至直接蹲在空照地圖旁說明，就是希望未來新北與桃園，能夠聯手創造更有利居民的共同生活圈。

▲陳根德直接蹲在空照地圖旁，向候友宜說明。（圖／記者楊淑媛翻攝）

陳根德說，很多民眾沒注意到，往往地方建設的成績都會掛在行政首長身上，這是想然耳的結果，但其實在幕後，勤跑基層的民意代表，深深了解民眾的需求，在地方爭取建設的過程中，都有著不可抹滅的功勞。

例如，龜山區大坪頂與迴龍地區，分別與新北的林口、新莊、樹林、鶯歌接壤；生活圈在一起，卻分屬不同的行政轄區，「跨境治理」需要充分的溝通，市民才會得到真正符合需求的建設。陳根德感謝新北市長侯友宜百忙中接見，侯市長並且還當場要求新北市交通局官員充分溝通。

侯友宜市長並表示：無論污水與交通或是行政區合併，他都會站在人民的利益考量，而陳根德擔任民代多年，對於民眾需求非常有感，相信他會用心服務，在桃園與新北之間搭起溝通無礙的橋樑，加速龜山區的建設。

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