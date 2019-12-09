男神、女神一同掃街！高嘉瑜：我跟吳怡農是民進黨可能市長候選人





▲吳怡農、高嘉瑜掃街。（圖／吳怡農競選辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

2020總統、立委大選倒數33天，民進黨籍立委候選人高嘉瑜、吳怡農9日抵達內湖科學園區聯合掃街，現場聚集許多「農婦」、「瑜夫」排隊等合照。針對「女神、男神組合」一同掃街拜票，高嘉瑜笑稱，他們兩個是未來民進黨「有可能的（台北）市長候選人」。

高嘉瑜表示，今天之所以選在內科掃街，是因為這裡是大直、內湖的交界，中午時間也有很多年輕人會選在這用餐，所以這次她和吳怡農是年輕人的代言人，未來有機會進入國會的話，希望落實「居住正義」，讓年輕人敢生敢養，盼年輕人在2020年大選時，團結站出來投票，守護台灣和民主。

吳怡農提到，大家知道他們所關心的所有社會議題、健康、教育等，都建立在國家安全基礎上，現在台灣擁有選擇，所以要全部的年輕人一起站出來捍衛未來，也邀請他的對手、儲君、可能是未來的市長候選人蔣萬安明確表示「下架吳斯懷」。

這時，高嘉瑜則笑稱，「我們兩個是未來民進黨有可能的市長候選人！」他們也站在一起表達下架吳斯懷，盼國民黨明日之星也站在這一邊。

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