朱立倫明早拜會吳敦義　11日公佈韓國瑜「戰鬥團」突圍反攻

▲朱立倫正式接任韓國瑜競選總部主委。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日親自宣布前新北市長朱立倫接任全國競選總部主委之後，朱立倫緊接著連續拜會兩位黨內大老，包括前黨主席吳伯雄、前總統馬英九，邀請他們擔任榮譽主委。10日上午9時30分，朱立倫也會前往國民黨中央黨部，親自拜會黨主席吳敦義。

朱立倫10日上午前往國民黨中央黨部，他會先前往位於同棟大樓的韓國瑜競選辦公室，與幕僚進行工作對接會議，準備後續的全國輔選工作，然後再上樓拜會黨主席吳敦義。



據議員透露，朱立倫正式接任韓國瑜全國競選總部主委，上任隔日就開始組織輔選人員，為了全力衝刺明年總統及立委大選，計畫成立「新世代戰鬥團」，11日上午也會在國民黨部舉行記者會，邀請黨內年輕議員出席，希望在選戰倒數30天突圍反攻、全力衝刺。

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