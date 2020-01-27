僧團做口罩送大陸！佛光山否認：只供備用　釋慧固深夜貼文再引戰

▲佛光山法師製作口罩，一度被傳是送往大陸，引發民眾怒火。（圖／翻攝釋慧固臉書）

記者游宗樺／台北報導

武漢肺炎疫情近日未有減緩跡象，許多民眾紛紛戴起口罩避免感染，佛光山一名法師釋慧固在其臉書上發表多張製作口罩的照片，表示法師們製作的口罩將送給大陸同胞，此言論及照片一出，網路旋即引起一片熱議，佛光山深夜否認有製作口罩送往大陸，僅是備用並未對外發送。

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▲釋慧固在臉書上痛批政府限制口罩出口「人性就是狗屁！」。（圖／翻攝釋慧固臉書）

因應武漢肺炎疫情，政府公告管制國內口罩出口1個月，對此釋慧固批評這項管制措施，在臉書上發言痛批「在利益當前，人性就是狗屁！」，同時還放上一群佛光山法師製作口罩的照片，文內說明「感動！欽佩！為法師們點讚 ！」，此番言論引來網友砲轟，該篇文章有一萬多則留言，有網友表示，「出家人不是六根清淨嗎，為何還要惹塵埃」、「 假和尚，真奶共」。

▲佛光山深夜否認製作口罩送往大陸，解釋這些是做備用之需。（圖／翻攝釋慧固臉書）

對於這些網友批評，釋慧固昨日晚間再發文感嘆，沒想到「發了一個帖子，居然成為小網紅，得罪台灣聖上，所以成為眾矢之的」，仔細一看發文標註的位置竟是在北京大學未名湖，此言一出又吸引近千則留言，多名網友留言「誰跟你說你是小網紅了？」、「佛教嗎，毛主席反對！」，其臉書上仍砲火四射。

針對製作口罩送往大陸一事，佛光山深夜回應，絕對沒有製作口罩送往大陸，僧團製作這些口罩是為了不時之需，對內備用並未對外。



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