見正妹搭捷運...秒挺巨龍襲臀！她「熱熱硬硬」嚇傻　噁男賊笑：我有一股衝動

▲阿成在捷運上用下體狂頂女子，遭判刑8個月。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台北報導

男子阿成（化名）搭捷運見到長相甜美的女子小乃（化名）便起了色心，不但上前貼近，還用下體磨蹭對方。小乃突然感覺到屁股有「熱熱、硬硬的物體」，才驚覺遭到性騷擾，於是大喊「有變態」，隨後也立刻報警，並堅持提告。阿成事後坦承犯行，還稱，「我有一股衝動的感覺」，法院因此依違反性騷擾防治法判他8個月徒刑。

判決書指出，小乃與友人2018年11月間搭乘捷運，在人潮擁擠的車廂中，小乃突然感覺到屁股有「熱熱、硬硬的物體」接觸，起初她以為是車廂搖晃，阿成才不小心碰到她，於是她變換位置，但沒想到阿成又貼了上來，而這次小乃再度感覺有異物碰觸，轉頭後又只見到阿成在後方，因此更加確定遭到性騷擾，於是大喊，「有變態」。

阿成當下見事跡敗露，相當慌張，還不斷揮手否認，狂喊「沒有」、「對不起」，但小乃仍氣得堅持報警，並且提告。

法院審理時，阿成坦承犯行，還表示，一見到小乃後，「我有一股衝動的感覺，控制不住，然後我就用我的下體隔著褲子碰到她的臀部，但沒有磨蹭，只有碰到，大約六秒。」

法官事後認為，阿成不但認罪，還完整的描述了當時的生理及心理狀態，認定是累犯，因此重判他8個月徒刑。然而，事後阿成卻上訴改稱，當時車廂確實晃動，他才不小心碰到小乃，這並非性騷擾，之前是因為受律師建議才認罪，但二審法官並不採信其說法，駁回他上訴。全案確定。

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