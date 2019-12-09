韓國瑜籲支持者逗陣投②號　三政策拉攏「老、中、青」

▲韓國瑜張善政抽中2號。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020總統號次9日上午出爐，國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政抽到2號。下午，韓國瑜在臉書發文喊話支持者「國政為人民、我②人一條心，逗陣投2號」，並提出針對不同族群的政策拉攏選民。

韓國瑜表示，自己常說的：「二支穿雲箭，台灣安全、人民有錢！」希望台灣百姓可以靠著這二支箭蒸蒸日上，也希望大家正視真實的困境，要是再過著掩耳盜鈴、盲人摸象的日子，寶島也成鬼島。所以，「請給我一個機會，記得在2020選2號，翻轉台灣！」

韓國瑜指出，民主的真諦就是去極權，還權於民，做不好就換人，而不是去恐嚇人民一定要投誰，投「錯」後還被指責。我和台灣人民一樣有著一顆堅定追求民主的心，能成為這場君子之爭中的選手，我力當全力以赴。

韓國瑜呼籲2020大選，請老伴牽老伴逗陣投2號，「我們這裡有最照顧老人家的長照政策！」2020大選，請爸爸牽媽媽逗陣投2號，「我們這裡有最照顧小孩子的生育政策！」2020大選，請青年牽青年逗陣投2號，「我們這裡有最鼓勵年輕人的創業政策！」

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