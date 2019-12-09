中共介入總統大選　日學者警告「慎防候選人遇刺」：守護自由民主台灣

▲日本學者藤井嚴喜與駐日代表謝長廷高舉雙手喊台灣加油。（圖／翻攝自推特／GemkiFujii）

記者林瑩真／編譯

日本國際政治學者藤井嚴喜8日警告，中國共產黨恐深度介入台灣明年大選，不排除使出殺手鐧影響，「只要在野黨總統候選人遇刺，選舉可能被迫無效」，讓台灣陷入混亂就是他們所希望的結果。

為了保護自由、開放的台灣，藤井嚴喜的智庫團隊主辦「守護自由開放台灣─ONE TAIWAN」研討會。藤井嚴喜提到，台灣作為世界第一的親日國家，在地政學上有重要地位，若獨立、自由的台灣被中國併吞，對日本來說也是一個威脅，台日是命運共同體。

談及明年台灣的總統大選及立法院大選，藤井嚴喜警告，雖然看似總統蔡英文及民進黨有優勢，但絕不能掉以輕心，因為中國介入很深，不排除使用殺手鐧來影響台灣選舉，製造台灣混亂。

藤井嚴喜分析，從中共歷史來看，毛澤東習慣的「槍桿子出政權」，基本上不是選舉，而是以殺戮獲取政權。他舉例，2004年陳水扁在選前遇刺；2010年連勝文被襲擊，其實背後都有中共介入的影子，不排除這次也用同樣手法。

「若在野總統候人（韓國瑜、宋楚瑜）有人遇刺，選舉就會無效，蔡英文政府可暫時繼續執政，但台灣會陷入混亂，這就是中共想要的結果。」藤井嚴喜指出，若沒辦法守護台灣，亞洲地區將會回到過去的黑暗時代。

對此，總統蔡英文則回應，國安人員、安全人員都會盡最大能力保護候選人，這同時也是一個國家在選舉最後階段都要謹慎、嚴肅面對的議題。

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