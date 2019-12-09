　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北萬里蟹「捕蟹人生」 海派料理人生與未來海上CEO。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 林宗漢正在自家廚房料理「萬里蟹」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市富基、野柳、龜吼都是捕萬里蟹大港，不少漁民在此落腳形成漁村聚落，以培養下一代優秀船員，為加深民眾萬里蟹品牌印象，同時為這些辛苦捕撈美味萬里蟹漁民致敬，新北市政府深入地方訪談在地漁民及漁二代，分享各自的海海人生！

對料理比漁船有興趣，國高中都唸餐飲的林宗漢，高中畢業後因為家人期望，才正式接觸捕蟹產業，林宗漢表示，當初在父親指導下從海腳（基層漁工）幹起，由拿菜勺改拉漁繩蟹籠，剛開始跟父親就像是對頭似天天衝突，最後決定重拾廚藝前往台北，但因對家鄉那片大海有著嚮往，最後還是回到龜吼再度重新出發。

時逢新北市政府推廣萬里蟹，在2014年開了代客料理餐廳，有漁師爸爸撐腰，還有挑漁貨很厲害的媽媽幫忙，海鮮貨源完全不用擔心。林宗漢最後說，也許我沒辦法做一名優秀的漁夫，但還好託萬里蟹的福，龜吼繁盛起來，也讓全家可以相聚一起，各自用自己的方式與節奏，在家鄉的海邊生活。雖然過程有點一波三折，我想最終，還是符合爸媽當初對我們的期望吧。

▲ 新北萬里蟹「捕蟹人生」 海派料理人生與未來海上CEO。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 林宗漢父親傳授林宗漢駕駛漁民的撇步。

另外一位則是企管系畢業的江志宗，在學時同學們揪他去聯誼，他卻忙著受訓考船員、輪機長證、船長證，趁空檔通通給他考起來。從小跟著漁夫爸爸逐浪討海的他，就立志要當漁人船長。

江志宗表示，求學時沉迷電玩，突然發現最精彩刺激不就自家門前的大海嗎?因此關掉電腦直接到漁港漁船上幫忙，直到父親交棒小船給他，當時江志宗只是24歲的新任船長，從人事物料開銷都要自己來，但經過大學企管的訓練。

江志宗有效利用漁季差異，不讓自己的船空閒下來，淡季就捕烏魚，旺季就捕螃蟹，在漁法作業上採用SOP制度，親手示範給漁工看，反覆訓練，有效的管理跟從小累積的經驗讓老前輩都刮目相看說厲害。江志宗說：「捕蟹絕不是一路順風順水，遇上小月，出海一趟捕不到五隻蟹也是常有的事。但我想我會繼續捕下去，應該是完成挑戰的那種成就感吧。」

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北萬里蟹「捕蟹人生」 海派料理人生與未來海上CEO。（圖／新北市漁業處提供）

▲ 江志宗豪氣的坐在自家船上，立志要當漁人船長。

ET快訊
女歌手爆「憲哥說過要娶我」　吳宗憲嚇呆…她一揭面竟是台灣天后
分了孫安佐後…阿乃PO素顏告白片　突比中指「吐真實心聲」
2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英
2020總統候選人號次抽籤　宋楚瑜抽到1號、韓國瑜2號
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

魚翅丸+花枝丸用料實在！　新住民助夫行銷水產品打開知名度

屏東婦如廁摔倒　身障兒拄步行輔助器求助...警火速馳援

小琉球「離島驗車」今年最後一次12/17啟動　屏東監理服務再升級

新北打造人本全齡廁所　展現共融多元樣貌

「左流右肺」加倍健康　侯友宜：新北65歲以上長者免費打疫苗

侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎　盼市府民間共同培育技職人才

我是鄭文燦子弟兵　黃世杰籲請楊梅鄉親支持進步的力量

汽車拋錨卡路中汽修廠又休息　無助男幸遇巡邏警車幫發動

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

魚翅丸+花枝丸用料實在！　新住民助夫行銷水產品打開知名度

屏東婦如廁摔倒　身障兒拄步行輔助器求助...警火速馳援

小琉球「離島驗車」今年最後一次12/17啟動　屏東監理服務再升級

新北打造人本全齡廁所　展現共融多元樣貌

「左流右肺」加倍健康　侯友宜：新北65歲以上長者免費打疫苗

侯友宜出席許添錡教育基金會獎助學金頒獎　盼市府民間共同培育技職人才

我是鄭文燦子弟兵　黃世杰籲請楊梅鄉親支持進步的力量

汽車拋錨卡路中汽修廠又休息　無助男幸遇巡邏警車幫發動

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

「分手是為了更美的相遇」　蝦皮拍廣告涉妨害PChome商譽

坐霸王車被抓包！　她當眾掏胸「噴射新鮮母乳」擊退站務員

快訊／手夾傷送醫被諷「演很大」　陳玉珍落淚還原現場：呼吸困難…這樣會死

「地上怎麼有凹洞！」少婦騎車慘摔「暫時失憶」下巴縫16針　將提國賠

多金律師遭管收！怪罪「老婆害的」訴請離婚　法官認證小三逼宮駁回

天龍哥搬到桃園4年…嚇喊「治安極度恐怖」！　狂列4大罪狀：每天都不安全

終結單身！迪亞哥週末娶2妻　「荷蘭老婆」首亮相遊客搶拍照

為還情債　出獄後他全台監獄走透透　

警狂追袋熊「石頭砸死還切塊吃掉」　調查出爐：原住民不用罰

總統辯論會喬不定　韓辦發4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

舞廳大燈一開...小姐「辣腿+白皙渾圓彈出」一字排開　下秒拿粉餅往臉狂拍

地方熱門新聞

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

黃世杰籲楊梅鄉親　支持進步的力量

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

汽車拋錨卡路中　男子幸遇警救援

桃捷樂齡一起GO！　第二波登場

黑面仔大兒子林俊毅　獲師鐸獎

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

桃園「想演就演戲劇節」　演出爆場

新北萬里蟹「捕蟹人生」

基隆港最閃耀「聖誕燈光派對趴」

黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘驚呆

更多熱門

相關新聞

新北市府打造人本全齡廁所

新北市府打造人本全齡廁所

新北市長侯友宜5日視察市民廣場東側甫改建完成的友善公廁，該廁所突破性別框架，將男女廁合併且不設標示，內部空間寬敞明亮，不論坐式馬桶、小便斗都有獨立的隔間保護隱私，更有安全貼心、超越法規的長者照護床及各項親子便利設備，侯友宜讚「展現人本通用精神」。

左流右肺　新北長者免費打疫苗

左流右肺　新北長者免費打疫苗

許添錡教育基金會獎助學金頒獎

許添錡教育基金會獎助學金頒獎

酒醉妹發狂！4男友「肉拳砸車」襲警…車主怕爆

酒醉妹發狂！4男友「肉拳砸車」襲警…車主怕爆

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

萬里隧道開快車出隧道慢速　網罵翻

關鍵字：

新北萬里在地漁民漁二代

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

豆漿店打烊部長來了！國軍大咖買走水煎包

《蒙面》台灣女歌手爆：憲哥說過要娶我！　吳宗憲傻眼

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面