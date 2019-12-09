「海腳」林宗漢浪跡天涯回故鄉　江志宗從電玩領悟企管漁船

▲ 林宗漢正在自家廚房料理「萬里蟹」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市富基、野柳、龜吼都是捕萬里蟹大港，不少漁民在此落腳形成漁村聚落，以培養下一代優秀船員，為加深民眾萬里蟹品牌印象，同時為這些辛苦捕撈美味萬里蟹漁民致敬，新北市政府深入地方訪談在地漁民及漁二代，分享各自的海海人生！

對料理比漁船有興趣，國高中都唸餐飲的林宗漢，高中畢業後因為家人期望，才正式接觸捕蟹產業，林宗漢表示，當初在父親指導下從海腳（基層漁工）幹起，由拿菜勺改拉漁繩蟹籠，剛開始跟父親就像是對頭似天天衝突，最後決定重拾廚藝前往台北，但因對家鄉那片大海有著嚮往，最後還是回到龜吼再度重新出發。

時逢新北市政府推廣萬里蟹，在2014年開了代客料理餐廳，有漁師爸爸撐腰，還有挑漁貨很厲害的媽媽幫忙，海鮮貨源完全不用擔心。林宗漢最後說，也許我沒辦法做一名優秀的漁夫，但還好託萬里蟹的福，龜吼繁盛起來，也讓全家可以相聚一起，各自用自己的方式與節奏，在家鄉的海邊生活。雖然過程有點一波三折，我想最終，還是符合爸媽當初對我們的期望吧。

▲ 林宗漢父親傳授林宗漢駕駛漁民的撇步。

另外一位則是企管系畢業的江志宗，在學時同學們揪他去聯誼，他卻忙著受訓考船員、輪機長證、船長證，趁空檔通通給他考起來。從小跟著漁夫爸爸逐浪討海的他，就立志要當漁人船長。

江志宗表示，求學時沉迷電玩，突然發現最精彩刺激不就自家門前的大海嗎?因此關掉電腦直接到漁港漁船上幫忙，直到父親交棒小船給他，當時江志宗只是24歲的新任船長，從人事物料開銷都要自己來，但經過大學企管的訓練。

江志宗有效利用漁季差異，不讓自己的船空閒下來，淡季就捕烏魚，旺季就捕螃蟹，在漁法作業上採用SOP制度，親手示範給漁工看，反覆訓練，有效的管理跟從小累積的經驗讓老前輩都刮目相看說厲害。江志宗說：「捕蟹絕不是一路順風順水，遇上小月，出海一趟捕不到五隻蟹也是常有的事。但我想我會繼續捕下去，應該是完成挑戰的那種成就感吧。」

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 江志宗豪氣的坐在自家船上，立志要當漁人船長。