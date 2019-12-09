▲ 新北打造人本全齡廁所，展現共融多元樣貌。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜5日視察市民廣場東側甫改建完成的友善公廁，該廁所突破性別框架，將男女廁合併且不設標示，內部空間寬敞明亮，不論坐式馬桶、小便斗都有獨立的隔間保護隱私，更有安全貼心、超越法規的長者照護床及各項親子便利設備，侯友宜讚「展現人本通用精神」。

秘書處表示，這座性別友善廁所設計採用霧面玻璃間接採光，利用崁燈配合整體空間色系，營造明亮舒適環境，廁間隔板密接至天花板增加隱私可防止偷窺者有「機」可乘。

同時搭配換氣機維持空氣品質，公共區還有梳妝檯、一般洗手檯及兒童洗手檯，更提供更衣平台，讓幫小孩換衣的爸媽不用擔心站在不乾淨的地板上，使用者宛如置身高級飯店。

▲ 新北市市民廣場性別友善公廁寬敞明亮，針對不同性別、親子及長輩提供更完善的無障礙廁所。

在無障礙設備上，有一張可單手操作的照護床，方便高齡者及身障者如廁，市長也當場試躺。秘書處指出，該照護床規格已領先現行法規，高度設計對輪椅使用者十分貼心，為六都市府大樓首例，希望鼓勵行動不便的長者多外出活動。洗手台也讓輪椅使用者直接將輪椅推近。

侯友宜表示，這座廁所回歸功能層面，是一座突破性別框架、年齡限制，並對親子、身障者、長者友善的人本廁所。侯友宜強調，民眾的小事就是市府的大事，市府團隊用心規劃、設計細膩，希望市民如廁時備感溫馨。

位於市民廣場東側的友善公廁處處展現貼心細節，例如坐式馬桶後方附上小型水龍頭，讓生理期女性可以簡單清潔，一旁更有可承重36公斤的兒童座椅，讓媽媽帶小孩外出時，不用擔心小孩的照護問題。小便斗也有獨立隔間，侯市長表示，男性的隱私終於得到重視。

秘書處特別提到，此項公廁改建計畫，是與社會局一同推動的性平亮點計畫，並由環保局協助爭取中央補助款，工務局也協助確認無障礙相關法規，是跨局處合作的成果。未來不論是中性打扮的民眾，或是與女兒一同出門的父親都能使用這個環境，希望藉此展現新北多元友善且進步的城市性格。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北市市民廣場性別友善公廁。