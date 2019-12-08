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「冬戀民歌暖心回味」千禧公園登場　施孝榮：為屏東市民唱到80歲

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▲「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，吸引近5千歌迷到場欣賞，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，吸引近5千歌迷到場欣賞，氣氛熱絡 。歌手于台煙與台一下歌迷互動（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，雖逢入冬以來第一個寒流來襲，卻牽動在場近5千位歌迷的心，在大合唱「秋蟬」，宛如市歌般人人朗朗上口，在夜空中迴盪，讓民歌手于台煙驚訝不已，直呼屏東市有如民歌的故鄉。在屏東市長大的民歌手施孝榮則表示，市民那麼愛聽民歌，他願意年年回屏東為市民一直唱到80歲。市長林恊松則帶頭拍手叫好。

▲「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，吸引近5千歌迷到場欣賞，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

▲▼林恊松市長致詞、台下歌迷熱情回應。

▲「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，吸引近5千歌迷到場欣賞，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

這場民歌演唱會，吸引近5千位歌迷扶老攜幼前來欣賞；有的自備野餐墊、躺椅，許多市民代表、里長和縣議員們也都到場。有市民表示，公所好久都沒辦民歌活動了！

▲「冬戀民歌暖心回味」7日晚在屏東市千禧公園大草原登場，吸引近5千歌迷到場欣賞，氣氛熱絡 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

▲歌迷到場欣賞。

林恊松市長致詞時表示，民歌傳唱已有40多個年頭，不但曲曲清新動聽，歌詞更述說著那個年代的美好時光，有故事、有抒情、有繪景，總是能帶給大家一股心靈上的洗滌和共鳴，難怪歷久不衰。很高興看到在坐的也有年輕人，顯示民歌也能歷久彌新，帶給年輕人不同的感受。

代表會主席蕭國亮說，屏東第一場民歌演唱會是前市長葉壽山在10年前舉辦，那時幾乎年年都有辦，還記得有一年下大雨，大夥是在雨中聽歌，但是沒有人離開，散場是草地上已泥濘不堪。

前市長葉壽山也應邀上台，他說民歌是那個時代的年輕人創作的歌，充滿文青的詞曲中更散發著時代的意義。許多人和他一樣都是聽著民歌走過青春歲月，此刻站在舞台上更是只有感動。

演唱會中，主辦單位穿插聽前奏唱出歌詞方式進行有獎徵答活動，獎品是一盒暖心的巧克力，炒熱氣氛。演唱民歌手有金曲雙株─南方二重唱、三金歌王─殷正洋、學生情人─于台煙、民歌男神─施孝榮、美聲歌后─許景淳，他們一首首耳熟能詳的經典民歌中，帶領觀眾重溫年輕時光，找回最純真的年代，也讓年輕人一起認識民歌、熟悉民歌、傳唱民歌。

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