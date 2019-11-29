　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

我節電＆我驕傲　屏東市奪得屏東縣各鄉鎮節電冠軍

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台電屏東區處長張簡宗瑜代表台電頒發節電獎盃給屏東縣各鄉鎮市節電屏東市市長林恊松 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處長張簡宗瑜（右）代表台電頒發節電獎盃給屏東縣各鄉鎮市節電屏東市市長林恊松 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同台電屏東區處長張簡宗瑜）

記者陳崑福／屏東報導

「我節電，我驕傲」！屏東市奪得屏東縣鄉鎮節電冠軍，夏月累積節電超過480萬度，市民共獲得4百餘萬元節電獎勵金，台電屏東區處長張簡宗瑜28日代表台電頒發節電獎盃給屏東市市長林恊松，感謝市長踴躍響應推廣節電，希望節電成為引以為傲的生活態度。
▲台電屏東區處長張簡宗瑜代表台電頒發節電獎盃給屏東縣各鄉鎮市節電屏東市市長林恊松 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台電屏東區處長張簡宗瑜（中）頒獎給屏東市長林恊松（左二）。

台電公布今年「全國22縣市節電冠軍地圖」，以今年度夏月（6-9月）和去年同期用電相比，從22縣市中各挑出實際節電用戶占比最高的鄉鎮市區，屏東市拿下屏東縣節電率冠軍，屏東市在今年度符合節電資格戶數有22萬5千981戶，夏月用電共有3萬5千364戶加入節電行動，節電率達15.65%，等於每100個屏東市人就有超過15個人實際參與節電。

屏東市長林恊松表示，全市有7萬多戶，目前登錄參加這項節電活動的節電戶只有3萬5千多戶，所以屏東市節電還有很大的空間，希望各家戶儘早登錄加入節電戶行列。

台電屏東區處長張簡宗瑜表示，台電節電獎勵從2018年起改採「事前登錄制」，民眾只要登錄節電獎勵活動並節1度電就有獎金可拿，今年至10月底止，已發超過10億元節電獎勵金，今年台電節電活動主打「我節電 我驕傲」，結合公益協助弱勢家庭節能改造、舉辦節電音樂會等各式活動，希望讓節電不只是省錢，而可以成為令人引以為傲的生活時尚態度。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
韓國瑜：45歲以下軍公教可「帶職帶薪」出國進修　每年補助2萬
快訊／鄭俊英、崔鍾訓集體性侵被判刑了！分別坐牢6年、5年
高以翔將以「完整遺體」運回！最快週日前返台　親友粉絲可見最後
金句狂爆下體、女人　韓國瑜笑：我比費玉清好多了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人人都是行動急診室！把握黃金救援　台東全民CPR1萬4千人完訓

周末何處去？　嘉市花海節遍地開花超美麗

罕見接待師生　彰化看守所神秘面紗被揭開了

我節電＆我驕傲　屏東市奪得屏東縣各鄉鎮節電冠軍

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

張善政安泰醫院座談　1/11堅持支持韓國瑜…國會過半

快訊／頭份資源回收場冒火！遇東北季風強勁　堆高機、怪手當場燒毀

人氣歌手攜手點亮高雄！啟動歲末追光季及不廢搖滾嘉年華　

台南立委登記參選人數爆炸31人搶6席　高思博：選民須留意選區劃分變化

獨居老人癱軟跌倒　鼓山暖警消攀牆從2樓陽台進入救援

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

休旅車突右轉...女騎士撞上彈飛　倒地後遭「輾壓拖行」骨盆碎裂

高以翔爸爸返台「一切都OK」　忍淚談兒驟逝：太可惜了...

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

對發票繞貓頭頂3圈秒中1600元　中獎儀式網直呼：原來要這樣！

敢吃嗎？椒麻香菜拌麵+Q彈珍珠　顛覆傳統引網好奇...業者推：好吃

人人都是行動急診室！把握黃金救援　台東全民CPR1萬4千人完訓

周末何處去？　嘉市花海節遍地開花超美麗

罕見接待師生　彰化看守所神秘面紗被揭開了

我節電＆我驕傲　屏東市奪得屏東縣各鄉鎮節電冠軍

向來不熱衷政治的桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

張善政安泰醫院座談　1/11堅持支持韓國瑜…國會過半

快訊／頭份資源回收場冒火！遇東北季風強勁　堆高機、怪手當場燒毀

人氣歌手攜手點亮高雄！啟動歲末追光季及不廢搖滾嘉年華　

台南立委登記參選人數爆炸31人搶6席　高思博：選民須留意選區劃分變化

獨居老人癱軟跌倒　鼓山暖警消攀牆從2樓陽台進入救援

花蓮爽啪小三...遇正宮查勤扯：在台中！路人17字曝姦情　他秒跪：聽我解釋

蘇震清同框蔡英文選舉布條連三破　枋警逮獲一嫌：我就是不爽

台中人有台中腔！他好奇「台北人講話有何特徵」　鄉民揭3點：很明顯

韓國瑜邀辯論又酸小英唸讀稿機　蔡英文：他還逃避議會質詢

下周油價再漲二角　九五無鉛汽油站上30元大關

開車吃麵厲害囉！黑人體驗自駕片挨轟　國道警曝「開罰數字」：已涉危險駕駛

人人都是行動急診室！把握黃金救援　台東全民CPR1萬4千人完訓

求介紹堂表妹！爆痘男「妳家女生長得超色」　直播主霸氣回敬...網洗版喊爽

IU抵台開唱就在明天！《Blueming》3首必練應援學起來

毛加恩婚禮這天放晴了！　羅雯感動拍下「高以翔所在天堂」：這是你給我們最大的祝福

搭錯火車急開門！長腿高跟鞋妹跳月台「大翻滾」...網驚：差點穿越時空

地方熱門新聞

桃園藝文界　挺小英支持「文青」市長

頭份回收場大火　堆高機當場燒毀

執行署台南分署年底清倉大拍賣

張善政安泰醫院座談　堅持支持韓國瑜

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

無人機證照明年上路

彰化看守所　揭開神秘面紗

她才剛懷孕就罹子宮頸癌　結局讓網友大讚

人氣歌啟動歲末追光季及不廢搖滾

台南從深夜到上午火警不斷

嘉市花海節遍地開花超美麗

台南立委登記參選人數爆炸

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

翁章梁拚嘉義優鮮農特產外銷

更多熱門

相關新聞

中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

中火遭疑增加用煤量　台電：今年已大減300萬噸用煤

台中市議會今（27）日召開記者會指控台中電廠增加燃煤量，台電表示，中火今年實際用煤量大幅減低，預計接近1300萬噸，遠低於許可使用量，大減了300萬噸，明年更朝向減煤四成1260萬噸目標努力。

張善政批蔡政府「用癌發電」　經部反擊：減煤需要努力的汗水不是政治口水

張善政批蔡政府「用癌發電」　經部反擊：減煤需要努力的汗水不是政治口水

基隆驚見三樓高水柱！汙水管遭怪手挖破

基隆驚見三樓高水柱！汙水管遭怪手挖破

國營事業鐵飯碗搶破頭！平均錄取率約6.2%起薪36K起跳

國營事業鐵飯碗搶破頭！平均錄取率約6.2%起薪36K起跳

節電313萬度　花蓮市再度獲節能獎盃

節電313萬度　花蓮市再度獲節能獎盃

關鍵字：

台電屏東市節電第1名林恊松張簡宗瑜

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

高以翔遺體下週返台北！經紀公司淚謝「幕後功臣」

高以翔靈車「繞經錄影現場」　工作人員：司機開慢點

力挺韓粉專倒戈！王定宇：大家覺得呢？

《爸爸去哪兒》張亮一早投震撼彈「2年前就離婚了」

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

看不到李壽根、朱智勳了？韓議員提廣播法修正案

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

神秘女開團印度自助行！7台女竟被丟包沙漠

毛加恩悼15年好友　珍貴照淚送高以翔

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

更多

最夯影音

更多
高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影
高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

高以翔16秒節目畫面瘋傳　漸漸跑不動...爬陡坡「手抓欄杆」

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

中原鹽水雞「青菜裝到滿80塊」 老闆不怕你吃：賺少點就好啦！

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

每天靠它上班！車卻壞到沒錢修... 熟客「送一輛」讓她哭到喘不過氣

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱血重機男孩21小時環島一圈 征服24耐沿路見台灣「最美風景」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面