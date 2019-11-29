我節電＆我驕傲　屏東市奪得屏東縣各鄉鎮節電冠軍

▲台電屏東區處長張簡宗瑜（右）代表台電頒發節電獎盃給屏東縣各鄉鎮市節電屏東市市長林恊松 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同台電屏東區處長張簡宗瑜）

記者陳崑福／屏東報導

「我節電，我驕傲」！屏東市奪得屏東縣鄉鎮節電冠軍，夏月累積節電超過480萬度，市民共獲得4百餘萬元節電獎勵金，台電屏東區處長張簡宗瑜28日代表台電頒發節電獎盃給屏東市市長林恊松，感謝市長踴躍響應推廣節電，希望節電成為引以為傲的生活態度。



▲台電屏東區處長張簡宗瑜（中）頒獎給屏東市長林恊松（左二）。

台電公布今年「全國22縣市節電冠軍地圖」，以今年度夏月（6-9月）和去年同期用電相比，從22縣市中各挑出實際節電用戶占比最高的鄉鎮市區，屏東市拿下屏東縣節電率冠軍，屏東市在今年度符合節電資格戶數有22萬5千981戶，夏月用電共有3萬5千364戶加入節電行動，節電率達15.65%，等於每100個屏東市人就有超過15個人實際參與節電。



屏東市長林恊松表示，全市有7萬多戶，目前登錄參加這項節電活動的節電戶只有3萬5千多戶，所以屏東市節電還有很大的空間，希望各家戶儘早登錄加入節電戶行列。



台電屏東區處長張簡宗瑜表示，台電節電獎勵從2018年起改採「事前登錄制」，民眾只要登錄節電獎勵活動並節1度電就有獎金可拿，今年至10月底止，已發超過10億元節電獎勵金，今年台電節電活動主打「我節電 我驕傲」，結合公益協助弱勢家庭節能改造、舉辦節電音樂會等各式活動，希望讓節電不只是省錢，而可以成為令人引以為傲的生活時尚態度。

►偷偷分享少女秘密！