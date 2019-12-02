冬戀民歌暖心回味　屏東市千禧公園7日晚登場

▲屏東市公所將於12月7日星期六晚上7時，在千禧公園舉辦「冬戀民歌暖心回味」民歌演唱會，歌手許景淳（左五 ）2日出席市公所記記者會合影 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所將於12月7日星期六晚上7時，在千禧公園舉辦「冬戀民歌暖心回味」民歌演唱會；2日下午記者會特別邀請民歌手許景淳彈著月琴演唱「月琴」和「橄欖樹」組曲，讓在場人員回到40多年前那屬於年輕人的民歌歲月。

許景淳很有感地說，一首歌不只有一個故事，它是一群人、一個世代、一段時光的美好凝結，有無數的知遇和了悟。市長林恊松則表示，在這歲末年終選戰緊繃，「當蒜、當蒜」聲四起時，希望傳唱超過40多個年頭的民歌，能帶給大家一股心靈上的洗滌。

林恊松說，屏東地區第一場民歌演唱會始於2008年他擔代表會主席時，當時市公所為全市21所學校的低收入戶兒童，募集愛心早餐，特別邀請民歌手施孝榮為這項愛心活動代言，邀請十餘位民歌手在中秋節晚會上開唱，獲得很大回響，而後公所幾乎每年都會舉辦民歌演唱會，都是人潮擁擠，可見市民對民歌的喜愛程度。

他期盼在這歲末年終選戰緊繃，「當蒜、當蒜」聲四起時，希望傳唱超過40多個年頭的民歌，能帶給大家一股心靈上的洗滌。

今年民歌演唱會，邀請了歌男神─施孝榮、金曲雙株─南方二重唱、三金歌王─殷正洋、學生情人─于台煙、美聲歌后─許景淳，在一首首耳熟能詳的經典民歌中，帶領觀眾重溫年輕時光，找回最純真的年代，也讓年輕人一起認識民歌、熟悉民歌、傳唱民歌。

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