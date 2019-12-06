墨藝聯展+快樂二胡樂團　絲樂悠揚宛如細說書畫故事

▲屏東市水墨書畫藝術學會即日起在市公所藝文走廊 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市水墨書畫藝術學會即日起在市公所藝文走廊，舉辦「墨藝聯展」，共展出30位會員及水墨畫家洪仁堡、書法家藍進士兩位顧問的水墨畫及書法作品，6日舉行開幕式，邀請快樂二胡樂團演出，讓藝文走廊充滿著藝文氣息與二胡弦樂曲，宛如說書人細說其中故事。

▲▼快樂二胡樂團演出、頒發感謝狀。

開幕儀式由公所計畫室主任洪郁韻代表市長主持，與會藝術家有魏澈、邱山藤、洪仁堡、藍進士等人。洪主任表示，這次作品展呼應了公所推動的「雙館齊發‧書畫同源」系列活動，本月15日上午在市立復興圖書館，有一場「藝起玩美‧書寫未來」，邀請大小朋友一起參與的畫我圖書館、寫經典佳句活動，有書有畫，更有好看表演和好玩遊戲，致贈紀念品，希望藉此喚起更多市民對藝文的喜好。

藝術家邱山藤表示，藝術家是報酬率最低的行業，但卻有最持久的精神享受。魏澈說，不論學書或書畫，一定要精益求精，若是抱持好玩打發時間的心情，技藝不會精進。協會理事長張明朝則表示，協會成立6年，希望學員都能記取藝術前輩的教誨，日有精進。

而與會表演的快樂二胡樂團，則是長青學苑退休人員二胡班學員同好，在5年前成立，目前有30多位團員，成立迄今已完成全國100家養老院100場的演奏會，明年將繼續展開第二個100場演奏的目標。

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