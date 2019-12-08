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後壁湖吃生魚片！1人吃2份大綜「送上佔去半桌」只花400　厚切魚肉引暴動

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO到後壁湖吃生魚片。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣有許多靠海城市，新鮮海味成了當地受歡迎的料理，其中，肥美的生魚片是不少人的最愛。一名男網友日前到後壁湖的海產店用餐，點了2份大份綜合生魚片，「一份大的200，我這是兩份所以400」，上桌後的份量讓網友暴動，「這樣400？不會吧？賺什麼」、「那個厚度很可以」、「天啊～肉好厚啊……想吃。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出2張照片，「一個人吃兩份大綜，會很拼嗎？」只見桌上擺了一大盤生魚片，種類包含鮭魚、旗魚、鮪魚、黃金鯡魚等等，看起來不僅新鮮肥美，重點是份量相當吸睛，光是盤子就佔去桌子的一半，跟一旁的炒飯比起來更是超巨大。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這份量也太豐盛了吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看看生魚片，老闆毫不吝嗇，每一塊魚肉都切得很厚，每種魚至少都有10片，原PO點2份就是每種幾乎都20片，數一數整盤大約70片，完全就是生魚片控的天堂。雖然原PO最後有剩下一些沒吃完，「剩那個肉酸酸的沒吃，結帳問店家，店家是說，跟那個黃色的一起切、沾到味道的」，最後也透露他是去後壁湖，「一份大的200，我這是兩份所以400。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲而且每一片生魚片都超級厚的啊！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，留言處就有不少生魚片愛好者心動，「在哪，好有fu」、「那個厚度很可以」、「真的很可以，一口一塊，超滿足」、「這個我自己一個人就可以了。」還有人好奇「這樣400？不會吧？賺什麼」、「嚇到我了！這根本賠錢啊」，就有人回應「後壁湖統一價格啊！賺其他熱炒的錢。」

也有人笑說，「會痛風」、「我要+飯的才吞的進去（生魚片壽司）、直接吃……只能吃幾片、就無法接受」、「可以自己帶噴燈噴，變炙燒鮭魚」、「好像吃整條魚的感覺」、「唯有墾丁後壁湖才有這種厚度」、「這種天氣……直覺想買豆腐跟味增來煮湯」、「去過一兩次後壁湖，真的必吃生魚片。」

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