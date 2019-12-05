他刮鬍刀被「壞壞偷用」怒噴髒字！妹賊笑「共用快5年了」：現在才在生氣～

▲刮鬍刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

手足之間雖然有些衣服、配件和保養品可以共用，但是「刀具」最好還是用自己的比較衛生。一名男網友抓到妹妹竟然偷用他的刮鬍刀刮腋毛，光想到那畫面就讓他很受不了，連噴好幾個髒字洩憤。貼文一出，網友們都表示感覺有味道，但也有人安慰他「你該慶幸只是腋毛......。」

「我上輩子到底是欠了他多少......。」一名男網友崩潰在臉書「爆廢公社二館」貼出自己和妹妹的對話紀錄，只見圖中，他先是質問對方「你是不是用我的刮鬍刀？」但是妹妹都還沒說話，他就先怒罵一波「X！你真的很噁心。」

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妹妹隨後承認沒錯後，他又再度崩潰，「操，你知道你很噁心嗎？人家在刮鬍子的你拿來刮腋毛？你到底是什麼想法？」結果妹妹不僅沒有絲毫歉意，還笑笑地坦承「早就已經共用快5年了」，哥哥卻現在才在生氣，「好小氣喔！」

▲妹妹：你好小氣喔！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO指出，妹妹明明就有自己的拋棄式刮刀，不懂為何這麼愛跟他搶，自己每發現一次就要換一次刀片，真的很頭痛。

貼文一出，不少網友都表示，「刮鬍子的時候可能有味道」、「你確定只有刮腋毛而已嗎」、「好噁心」、「這就是為什麼我不用刮鬍刀」、「我也是用我老公的」、「我也用我老公的刮啊！只是我都沒讓他發現，誰叫他的比較好用」、「基於衛生，還是分開比較好吧」。

此外，還有一票網友安慰，至少妹妹「只有」拿來刮腋毛而已，「我前女友他媽的拿去刮陰毛」、「刮腋毛不可怕」、「我老婆也都拿我的刮鬍刀去修陰毛」。

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