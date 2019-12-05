加油員媽細數8份工！好奇問：記得我做過八大嗎　暖兒1句「又怎樣」超炸淚

▲原PO現在在加油站工作。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

聽到小孩講這番話，為人父母心裡一定倍感欣慰。一位人母在臉書貼文，說她前陣子曾問兒子「記不記得以前我做過八大的事？」兒子回了記得，並補上「那又怎樣？妳是為了養我們啊！」她也透露自己還曾做過家事服務員、大樓清潔工等工作。看到貼文，網友則紛紛回應給予肯定，「很棒很正向的媽媽，辛苦惹！」

這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼文，「前一陣子曾經問我兒子，記不記得以前我做過八大的事，他說記得，但他又補充了一句話『那又怎樣？妳是為了養我們啊！』。」原PO就忍不住直呼，「所以職業無貴賤之分，端看你（妳）是為了什麼因素去做這份工作。」

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▲原PO問兒子「記不記得我做過八大」，小孩回應暖炸。（示意圖／pixabay）

接著原PO細數自己做過的工作，分別有家事服務員、大樓清潔工、溫泉旅館櫃台、賣場收銀員、診所助理、科技大廠的技術員、傳產工廠的作業員直到現在的加油員，「只要不偷不搶，每一分錢都是我們為了這個家、為了孩子辛苦掙來的血汗錢，所以，千萬不要看輕自己喔！」

看到貼文後，網友紛紛留言給予鼓勵並大讚，「我要給你一個讚」、「給妳n個讚」、「KTV，理髮業也是八大，我學生時就打工做八大過了」、「加油！媽媽妳辛苦了」、「當媽媽很厲害」、「八大是在個人，有些人不得已養家糊口，有些人因為錢而沉淪，這都看自己的選擇」、「母愛真偉大。」

也有人誇讚兒子貼心，「兒子會想就是你最大的幸福及安慰，為了小孩什麼都做你已經很厲害」、「為了家裡而付出的人，才是偉大，媽媽恭喜有個好貼心的兒子」、「加油！偉大的媽媽，孩子會了解你的付出」、「兒子這番話……是我聽到我一定秒爆淚」、「這句話也太體貼了吧！」

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