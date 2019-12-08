提醒佔母嬰車位！女車主丟1句「我知道啊」囂張走　網氣炸：有證的都沒得停

▲原PO提醒女車主停到婦幼車位。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「第一次正義魔人就獻給妳了！」一名女網友日前看到有女車主停在母嬰停車位，但對方不僅沒有母嬰停車證，車上也沒有6歲以下的小孩跟孕婦，她便上前提醒「這裡是母嬰車位喔！」沒想到女車主只囂張丟下一句「我知道啊！」就走了。網友紛紛力挺檢舉，「這種人太多了，就算我們有親子停車證也沒辦法停。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，她在停車場看到一位小姐沒有「母嬰停車證」就直接停母嬰停車位，車上也沒有需要該車位的6歲以下小孩和孕婦，「我好心提醒她『這裡是母嬰車位喔』，她直接囂張丟下一句『我知道啊』就走了。」

請繼續往下閱讀...

對方的態度讓原PO氣炸，忍不住拍下照片，用hashtag直呼「#我想妳這麼囂張應該不用碼」、「#希望妳收到我們送妳檢舉單」、「#母嬰車位是為了方便父母抱嬰孩上下車設計的」。雖然有人認為，說不定女車主真的是孕婦，或有急事要暫停，但網友就表示，「停這裡是要證件，而且要放在明顯的地方」、「還是要放停車證才行喔！」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲女車主丟一句「我知道啊」就走了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文吸引1萬多人關注、超過上千則留言，網友都相當氣憤，「重點是後面的回話～唉態度啊」、「母嬰停車位已經夠少了說」、「才罰600以上1200以下根本不痛不癢」、「我第一次給正義魔人的讚，就獻給妳了」、「罰款真的太輕了，一堆車主根本無視」、「我都在他面前拍照給他看，大部份都怕到自己開走。」

不少爸媽則是現身說法，說這樣佔走婦幼位真的讓人很困擾，「我們有拿證的都沒得停」、「明明有證，都被沒證停光了，還要牽小孩走很遠」、「每次進停車場要把1.5歲的兒子從嬰兒座裡取出，另一邊要控制4.5歲下車，車門又被旁邊的車子擋著，就覺得這種人真他X自私」、「上下嬰兒車需要大空間才方便，一般停車位真的會怕A到別人的車。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！