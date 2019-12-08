上大號誤入女廁！　門外傳來「海量大媽歡笑聲」…他機智一招無破綻脫身

▲誤入女廁結果被困在廁所半小時無法離開。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

一位爸爸今天趁著休假帶家人出門玩，中途到休息站挑了一間乾淨的廁所上大號，怎料上到一半，突然聽見門外傳來多位大媽的對話聲，在一陣鬧哄哄的氛圍中，他突然意識到情況不對勁，下秒驚覺「X！我好像在女廁裡啦！」但他臨危不亂，馬上想出一招合理的方法脫身。

這位爸爸在臉書社團「爆怨公社」表示，他想說休息站很多遊覽車停靠，所以聽到大批人潮進廁所也不以為意，但後來越想越奇怪，「怎麼都是大媽們的聲音？」這時才驚覺自己誤入女廁，不過想離開也已經來不及，門外都是一群女性，突然開門一定會引發誤會。

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▲網友提醒，惹到大媽下場會很慘。（圖／翻攝自爆怨公社）



慌張的他只好繼續躲在廁所，等大媽離開後再趕快跑出去，結果這麼一待就是半小時，讓他崩潰地說，「人怎麼不能少一點啦！」網友看到他的求救貼文後，紛紛笑回，「手邊有沒有通馬桶的？有的話拿著那支走出去，假裝工作人員」、「 第四公路警察大隊關心您」、「你完了，大媽很可怕的」、「先拿衛生紙胸部塞好塞滿，衝一波了！」

結果貼文PO出沒多久，他突然靈光一閃，想出一招妙計，趕快傳訊息請女兒進廁所，接著在女兒的掩飾下一同離開女廁，「終於可以擺脫被當色狼的可能了」，順利結束這場鬧劇，下次上廁所一定得看清楚標誌再進入。

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