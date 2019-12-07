吃小火鍋求加飯！老闆送回「白米疊3層高」他看傻　網1秒聯想笑噴：拜拜嗎

▲原PO加飯，加回來的飯量讓他超傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了讓顧客吃飽，許多餐廳都有提供免費加飯，或是白飯加大的服務。一名男網友日前去吃小火鍋，吃到一半問老闆「可以加飯嗎？」老闆欣然答應，就把碗拿去加飯。結果飯碗被送回來之後，原PO一看到就傻眼。看到照片後，網友紛紛笑噴，「這是要拜地基主喔」、「哪家店那麼有誠意」、「看了都飽了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，文中貼出他和老闆的對話，只見他先是問「可以加飯嗎？」老闆欣然答應「好啊！」結果一看到店家拿回來的飯碗，他當場無言「謝謝老闆……」仔細看看照片，只見他眼前有2個小火鍋，一旁則是老闆加飯過的飯碗，但白飯卻堆滿滿，根本是碗的3倍高。

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▲這……份量是飯的3倍吧！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，網友紛紛看傻笑噴，因為這碗飯太容易讓人聯想到某種物品，「是要拜拜嗎」、「為什麼我會聯想到腳尾飯嘞」、「拜完拿過來的嗎」、「獻花～獻果」、「只差沒放鴨蛋了」、「好不舒服的盛法」、「拜床母啦」、「再放個蛋插個筷子就很像腳尾飯了」、「這樣的飯真的不好看。」

有人則是質疑「怎麼看都自己加的，尷尬」，原PO就透露，其實他跟老闆是認識的，「老闆認識的跟我開玩笑的，不過還是照吃。」其他網友也留言，「老闆就怕你吃不飽，跟阿嬤一樣」、「有一種餓叫做老闆覺得你餓」、「老闆不開心你可以說阿XD」、「老闆對你太好了」、「老闆：這孩子看起來很餓！」

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