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年產超過6000噸鮭魚！大陸將建300個「海上移動牧場」

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鮭魚。（圖／Pixabay）

▲大陸將建設約300個「海上移動牧場」，可年產超過6000噸鮭魚。（示意圖／Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

由於可供養殖的深遠海養殖面積約達16萬平方公里，大陸預計建設約300個「海上移動牧場」，包括100個養殖工船牧場、200個大型深水網箱牧場，藉此達成年產2萬噸高品質海產品的目標。

綜合陸錄媒報導，「2019中國國際海事會展」今（3）日在上海舉行，會上透露，預計建設的300個「海上移動牧場」中，平均單個牧場有效養殖水體達8萬立方米，可年產超過6000噸鮭魚。此外，單個牧場所需海域面積約3-10平方公里，每5個牧場就構成一個大型移動牧場群，群內各牧場之間距離為10-15公里。

據悉，「海上移動牧場」是包括親魚培養、產卵及受精、溫度培育、幼魚餵養、成魚養殖、收穫加工及運輸、陸上加工及銷售在內的深遠海養殖產業鏈，由一座管控中心、兩種核心裝備、一組配套船隊（捕撈漁船、養殖工船、活魚運輸船、飼料運輸船、冷藏運輸船、補給船、疫病處理船、廢料收集船等）組成。

▲年產6000噸鮭魚！大陸將建300個「海上移動牧場」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「2019中國國際海事會展」今日在上海舉行。（圖／翻攝澎湃新聞）

報導指出，在「海上移動牧場」中，技術含量最高的是「深遠海養殖加工船」，而這種船針對高品質、高附加值魚種，集養殖、補給、加工、儲存和轉運功能於一體，首次採用封閉式循環水養殖方式，展開海上工廠化養殖。

據了解，「深遠海養殖加工船」能有效隔絕外來病原，保障養殖系統、提高養殖密度；同時具備自航能力，可快速躲避颱風等惡劣的天氣狀況，甚至還可在船上進行養殖魚類加工和冷藏存儲等動作，以利提高產品品質。

中國船舶及海洋工程設計研究院高級工程師童波表示，以今年年底即將交付的「深藍號」為例，該船可在無限航區航行，交付後將作業於南極水域，具備傳統尾拖網和連續泵吸拖網2種作業方式，船上配置凍蝦、蝦肉和蝦粉加工線。此外，他也提到，大陸自主研製的「深藍1號」網箱也在去（2018）年開始試驗，並在今年7月經過改裝後，已正式投入運營。

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