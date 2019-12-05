怕林口兒子冷…南部媽暖訂頭套！2天後試戴效果驚人「哈囉…媽？」網笑炸

▲原PO媽買了一個頭套要給兒子保暖。（圖／翻攝自報廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

這幾日天氣變得相當冷，尤其接下來將有新一波「大陸冷氣團」等級冷空氣南下，不少人都拿出最厚的外套防寒，也準備好手套圍巾甚至頭套。一位南部媽想起搬到林口的兒子，怕他冷就買了一個保暖的頭套，這一戴讓兒子超尷尬，忍不住貼出照片「哈囉……媽？」網友也紛紛笑噴，「你阿母一定希望你單身。」

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一位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，文中表示，自從他搬到林口之後，就常常打電話給媽媽報平安，尤其在高以翔猝死的事情之後，媽媽也會特別關心他，最近兩人則是通電話，並進行以下對話：

媽：林口冷嗎？

原PO：跟南部比冷很多……

媽：沒關係，媽媽知道你喜歡寶可夢，特地幫你買了一個保暖的頭套

原PO：謝謝媽，感動

兩天後原PO收到頭套，一打開來看就傻眼，戴上頭套更傻眼，「兩天後……哈囉……媽……！？」照片秒讓網友笑炸，「這不是套水果的袋子嗎」、「成人版的皮卡丘」、「大哥有在兼差拍片喔……卡通系列的嗎」、「你媽超有心的，這個到底去哪買」、「想看樓主戴去銀行辦事情」、「會被警察抓走，理由：『我怎麼知道啦！就看起來很可疑啊！』」。

▲▼實際戴上頭套後，原PO只能傻眼。（圖／翻攝自報廢公社二館）

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