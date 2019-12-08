台南警舉辦交安宣導　大頭警公仔受青睞民眾搶拍照

▲台南市交通警察大隊，現場展示大型警用重型機車及可愛的警察寶寶充氣娃娃供民眾拍照留念，民眾搶著合拍，熱鬧滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市慈濟善化聯絡處12月7、8兩日，在善化靜思堂舉行歲末祝福感恩會，邀集超過2千名慈濟志工參與，台南市交通警察大隊，也到活動現場擺攤宣導交安，現場展示大型警用重型機車及可愛的警察寶寶充氣娃娃供民眾拍照留念，民眾搶著合拍，熱鬧滾滾。

交大指出，員警除了提供志工及民眾正確交通安全觀念，會場上並展示大型重型機車及可愛的警察寶寶充氣娃娃供民眾拍照留念，另外為了加強高齡者夜間行的安全，亦於現場發放LED亮光手環給民眾，呼籲注意長者行的安全。

交通警察大隊大隊長翁誌宏表示，針對常見交通違規情形及被誤解的交通觀念進行解說，透過有獎徵答互動方式，在輕鬆活潑氛圍中，將生硬交通法規深植民眾腦海中，達到最佳宣導效果。交通警察大隊特別呼籲民眾，熬夜疲勞、宿醉未醒、生病服藥或情緒不穩定，千萬不要駕車上路，行經路口應確實減速慢行，轉彎時亦應提前使用方向燈，以適時提醒他車注意。

另外特別提醒駕駛人切勿闖紅燈、逆向行駛、酒後駕車、超速，並保持安全距離及間隔；行駛務必開啟大燈，隨時注意前方狀況，採取必要之安全措施； 遇高齡長者及行人時，請多一分禮讓，多一分關心，以維用路安全。