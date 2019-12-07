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實在罕見！　台南「痛車」機車迎親大隊迎娶美嬌娘超吸睛

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▲台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南有一對新人結婚，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）


記者林悅／台南報導

一般迎親多是以名貴轎車組成的迎親車隊，但台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，在7日上午，浩浩蕩蕩前往安南區何姓新娘家中迎親，將新娘迎娶回東區新郎家，迎親過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓新娘喜孜孜，在人生重要時刻時，留下深刻美好的回憶。

▲台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）

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朱姓新郎是從事「痛車」車貼工作，何姓新娘原是客戶，在1年前1次向新郎訂貨過程中，雙方互留聯絡資訊，並用社群APP聯絡相關事宜，沒想到雙方愈聊愈「甲意」，就開始交往，經1年的愛情考驗，雙方決定要攜手共度人生，在雙方家長同意祝福下，挑選國曆12月7日這1個好日子步入紅毯。

▲台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）

朱姓新郎很有心，想要給新娘1個特殊美好的回憶，精心策畫，邀請自己車隊好友力挺，決定組成「痛車」迎娶車隊，也獲得車隊眾多好友支持，7日上午數十部各式「痛車」齊聚新郎家門口，排成長長的「迎親車隊」，車隊中安排1位「領隊」、1位「壓陣」，車隊前方是紅牌大型重機車、中段是白牌重機車，後段再安 紅牌大型重機車，每部機車車體都貼有動漫著名的角色，現場幾乎可以作臨時「痛車展」，左鄰右舍都忍不住出來觀看。

▲台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）

7日上午8時「痛車」機車迎親大隊準時出發， 隆隆大型重機車的引擎低鳴聲十分震憾，數十輛「痛車」迎親車隊在前，新娘車在後，緩緩往新娘家前進，過程中車隊行進十分和諧整齊，令往來人車側目，沿路許多民眾都跑出來看，十分熱鬧。車隊抵達女方家時約在上午8時30分，9時吉時一到，迎親車隊從女方家出發，將美嬌娘迎聚回新郎家，完成整個迎親過程。

▲台南有一對新人結婚，朱姓新郎倌，號召好友組成「痛車」迎親車隊，數十部各式動漫「痛車」，浩浩蕩蕩前往迎親，過程吸引眾多路人駐足圍觀，讓這對新人留下深刻美好的回憶。（圖／記者林悅攝，下同）

對於今天這個與眾不同頗為罕見的「痛車」機車迎親，新娘十分開心，新娘說「雖然迎親過程十分高調，但卻是十分難得的經歷」，新娘十分感謝車隊好友的幫忙，讓他們夫妻有這段難以取代的回憶！

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