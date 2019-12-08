還原真相／陳玉珍手被夾兇手曝光！　影片揭竟是同黨立委

記者陶本和／台北報導

國民黨多位立委在外交部抗議事件，立委陳玉珍「手被夾」送台大醫院急診，掀起嘲諷議論。民進黨立委王定宇也在臉書上貼出影片，還原陳玉珍手被夾的原委，竟是同黨立委黃昭順所為。

國民黨多名立委因「楊蕙如案」6日上午前往外交部抗議，但到場後遭到外交部駐衛警察攔阻，雙方爆發激烈衝突，導致陳玉珍、林奕華受傷，雙雙送醫治療。國民黨總統參選人韓國瑜等人得知消息，紛紛前往台大醫院急診病床探病。

韓國瑜面對媒體時痛批，外交部的行為相當粗暴，對國會議員相當不尊重，行為很沒有禮貌，「外交部的吳部長，你必須要負全部的責任。」國民黨前主席朱立倫也說，若非部長把門關起來，國會議員今天也不會用這種方式，「我們民主真的是倒退。」

可是在照片曝光之後，韓國瑜卻握著陳玉珍被夾受傷的「右手」，甚至病床旁邊的心電圖也是平的，被各方嘲諷在進行政治演出；此外，醫界也痛批國民黨浪費醫療資源，台大醫院麻醉科醫師石崇志則表示，台大急診即使再滿，只要遇到重症患者，都會全力搶救，而「T開頭」的急診床號就是留給這些患者的，但這樣的風骨已蕩然無存，「急診是因為選情告急，重症是因為權位比較重。」

對於陳玉珍手被夾到的原委，王定宇在臉書上發出一則影片，從影片中可以看到把陳玉珍的手放進門縫的竟是同黨籍的立委黃昭順。王定宇表示，手到底怎麼夾到的，看完影片忍不住笑了。

對於手被夾卻遭到各界嘲諷指責，陳玉珍表示，自己的個性相當倔強，若非萬不得已，絕對不會到醫院去扎針，自己當時已經出現呼吸困難的情況，甚至快要暈厥，才會到急診室接受治療，「我覺得自己好累好累，閉上眼睛，覺得自己可能不會再醒過來……。」

▼陳玉珍手被夾真相曝光。（圖／翻攝王定宇臉書）



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