韓國瑜新竹造勢喊2萬人　「椅子精算師」四叉貓抵現場：約4000人而已





▲四叉貓計算韓國瑜新竹市造勢的椅子數量。（圖／翻攝自PTT，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜7日出席「鄭正鈐新竹市聯合競選總部成立大會」，主辦單位高喊現場擁有2萬人，然而被PTT鄉民戲稱「椅子精算師」的鄉民女神、八卦版版主「四叉貓」卻算出，在場椅子只有5103張，由於沒坐滿，所以我估計這場造勢人數約4000人，引來其他網友笑說，「你根本鋼鐵韓粉」。

幾乎場場都去韓國瑜造勢現場的四叉貓8日在PTT表示，這次他抵達新竹吃貢丸米粉時，「巧遇」韓國瑜的造勢，所以就進來會場算椅子數量。四叉貓將造勢現場分為四個區塊，第一區椅子數量是58*20=1160，第二區椅子數量62*23=1426，第三區52*27=1404，第四區53*21=1113，加起來總共5103張椅子。

四叉貓說，然而在韓國瑜大進場後，椅子並沒有全部被坐滿，所以他估計該場造勢人數約4000人，不過「台上說現場2萬人…」

針對「椅子精算師」四叉貓不畏風寒抵達韓國瑜新竹造勢，還計算了椅子數量，網友們說，「真鋼鐵韓粉」、「有數椅子有推」、「新竹不是藍營大本營 這麼慘？」、「天氣太冷老人家受不了」、「椅子王！」、「今天真的濕冷 一定更影響造勢場」、「新竹風這麼大你也跑來喔」、「至少87萬人在現場你看不見嗎」。

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