公布「港都政績」　韓國瑜：「落跑市長」是有心人士希望大家看到的我

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記者袁茵／台北報導

高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜8日上午在臉書公布「港都政績 十月傳奇」3分48秒影片，認為「草包」、「落跑市長」是有心人士希望大家看到的他，但過去這10個月以來，高雄觀光人次成長21％、農漁產品訂單十億，「這才是真正的韓國瑜！」

「十個月，可以完成多少事？一個生命，可以呱呱墜地；一座城市，可以脫胎換骨。」韓國瑜在臉書上表示，「草包」、「落跑市長」、「只會喊發大財」這些都是有心人士希望大家看到的韓國瑜；但在過去的十個月以來，「觀光人次成長21%」、「清淤工程585公里」、「農漁產品訂單十億」、「落實路平256.6萬平方公尺」、「編列三億打造青創基地」等等，這才是真正的韓國瑜。

▲韓國瑜「港都政績 十月傳奇」影片。（圖／翻攝自韓國瑜官方頻道Youtube，以下皆同）

韓國瑜說，高雄已經覺醒，大步持續前行，無論選前選後，他的中心思想始終不變，就是振興經濟之餘，著重教育、照顧弱勢，這套原則在面對實施市政或是主導國策都一樣百分之百、不偏不倚。

韓國瑜表示，他們努力打開通路外銷國貨、盡其所能地發展觀光民生、改善工商投資環境，為了貨進人出發大財的願景拼搏進取！還成立青年局、鼓勵企業認領改善校園讀書環境，也鼓勵青年朋友實現自己的長才抱負，因為「今天我們打造國家的未來棟樑、明天未來棟樑們才能好好撐起國家！」

韓國瑜提到，除了向前的經濟發展，也需要顧後的社會福利，所以他們也大力照顧老幼兼具的弱勢群體、弱勢學童、未婚媽媽、老病殘疾，「我們心手並用、盡其所能的守護每一位有需要的市民！」他們正在做、還要做的事情還有很多很多，不止過去的十個月，在未來的每一天裡，都會用同樣的心情與努力讓飛鰲港都從此騰飛的更高更遠，更接近一個他們想要達成的偉大城市。

韓國瑜強調，一座城市的偉大與否取決於眾多因素，其中最重要的一點，就是這座城市的市政團隊是否能夠「廉能又不失情義」地為市民帶來值得期待的生活、風景與希望，「我們的城市是高雄，我誠摯歡迎所有人常來港都走走跳跳，感受我們脫胎換骨、愈發美好的生活、風景與希望。」

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