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賴清德批陳玉珍「浪費醫療資源」：韓國瑜還握她右手…心電圖也是平的

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記者袁茵／台北報導

國民黨立委與議員6日赴外交部抗議，立委陳玉珍在推擠過程中遭門夾傷，送至台大醫院急診室，隨後藍營人士包括國民黨總統候選人韓國瑜在內，紛紛趕至醫院送花探視，引起外界批評炒作。對此，民進黨副總統候選人賴清德8日表示，根本不需要掛急診，也不用住院浪費醫療資源，而且韓國瑜也握了陳玉珍的右手，代表陳玉珍右手沒受什麼重大傷害。

賴清德8日上午出席許淑華競選總部成立大會。關於陳玉珍的手被門夾到，有沒有必要送去台大醫院？立委候選人許淑華認為，受傷當然應該要治療跟處理，但是過度去消費醫院，會讓民眾覺得觀感不是很好，「任何人都不應該受傷，我們也應該要好好保護他，如果沒有做好所有安全措施，這部分當然要道歉！但是不要過度消費，也不要在那邊探病，這會讓民眾看了感覺有點是為了政治在操作。」

▲▼賴清德出席許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席許淑華競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

賴清德則說，國民黨被社會看破手腳，大阪蘇啓誠事件，是國民黨攻擊大阪在先，現在又抬棺抗議，其實是在家屬的傷口上灑鹽。

賴清德表示，特別是這次的抗爭活動，陳玉珍的右手受傷被夾，但是就他過去擔任醫師的專業角度來看，這「不需要掛急診，也不需要住院浪費醫療資源！」且整個過程來看，韓國瑜也是握了陳玉珍的右手，這表示陳玉珍的右手沒有真正受到什麼重大傷害，沒有嚴重到必須住院，浪費醫療資源。

▲▼吳敦義、韓國瑜等人前往醫院探視陳玉珍、林奕華。（圖／國民黨團提供）

▲韓國瑜前往醫院探視陳玉珍。（圖／國民黨團提供）

賴清德提到，且根據照片來看，陳玉珍的心電圖也是平的，所以這一切看起來，「就是為了抗爭，不惜犧牲醫療資源，也冒犯急診民眾的隱私權，這是非常不應該的！」國民黨主席吳敦義應該要收回成命，不應該藉由不幸事件，獲取政治利益，結果造成社會更多混亂，這樣非常不好，也讓國人看穿國民黨手腳。

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