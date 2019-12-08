馬英九提3點「蔡英文下台」理由　批泰簽附財力證明「喪權辱國待遇」





▲韓國瑜、侯友宜、馬英九。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統候選人韓國瑜8日舉行新北競選總部成立大會，除了黨主席吳敦義、前總統馬英九、前新北市長朱立倫等黨內要角出席力挺，新北市長侯友宜也將於下午4時到場，繼九合一大選後，禿子、漢子睽違許久再次同框。馬英九致詞時提出3個要總統蔡英文下台的理由，希望人民把韓國瑜送入總統府，國民黨立委全壘打。

馬英九8日出席韓國瑜新北競選總部成立大會時表示，他要提出3個理由，要求蔡英文下台，第一，蔡英文不能也不願意捍衛中華民國主權，第二，蔡英文不能也不願尊重台灣民主價值，第三，蔡英文不能也不願捍衛她自己的誠信！

馬英九說，大家都知道蔡英文上任三年半，就丟了7個邦交國，有邦交國，中華民國主權才會被承認，而蔡英文是近30年來邦交國丟最快的總統，如果再選她的話，很快的就會繼續往下掉，「我們不選她，讓她下架好不好？」

馬英九提到，有曾經擔任過院長的民進黨員說，這些邦交國不要也罷，斷光了就搞台灣獨立，「這些人無知跟天真，真是讓人恐懼！」

馬英九也表示，他執政時期免簽國從54國變164國，蔡英文政府做不到，所以對新南向國家全給免簽證，還附送旅行補助，然而「我們要申請泰國的簽證，就不像歐美國家、日本、韓國可以免簽，我們不但要簽證，還要給財力證明！」難道去朋友家看朋友，還要先看銀行存摺？這種歧視待遇，大家接受嗎？喪權辱國的待遇，大家能不反抗嗎？為什麼駐泰代表就像駐日代表一樣，只會讓國民委屈，這兩位代表還適任嗎？

馬英九說，蔡英文不願意捍衛台灣民主價值，蔡英文一直說要捍衛，但在2018年九合一大選舉行的公投，民進黨全敗，現在惡修公投法，變成「鐵籠公投」，要舉辦都非常困難，而且去年通過「以核養綠」，今年4月27日反核人士在凱道辦遊行時，蔡英文居然還去參加，這樣配做總統嗎？

馬英九批評，韓國瑜遭到外界抹嘿，蔡英文說總統參選人面臨質疑或需要釐清時，若採取迴避態度，選民都看的到，可是蔡英文卻對自己的論文都不出來澄清，這不是雙重標準嗎？如果連一點學術真誠都沒有的人，這樣還適任嗎？各位台灣人民再也不能忍受她治國無能，絕不能讓蔡英文把台灣拖垮，希望選民能把韓國瑜送進總統府，國民黨立委全壘打。

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