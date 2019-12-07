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2派人馬選前互毆？防止選舉衝突　玉警里雨夜測試快打部隊

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▲玉里分局在大選前未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練。（圖／玉里分局提供，下同）

玉里分局在大選前未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020總統、副總統及立法委員大選投票日將至，為因應各陣營支持者過於激情、對立可能發生的衝突，花蓮縣警察局玉里分局未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練，要在第一時間快速集結優勢警力，迅速、有效處理突發聚眾鬥毆滋事案，控制現場狀況。

▲玉里分局在大選前未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練。（圖／玉里分局提供，下同）

在5分鐘的時間內，即集結了10名警力、5輛巡邏車。

12月5日22時許，在寒風刺骨的雨中，勤務指揮中心毫無預警測試「快速打擊犯罪部隊」，指稱玉里鎮媽祖宮廣場前因民眾酒醉談論選舉，引發兩派選舉陣營支持者激烈口角；出現拉扯、推擠，隨後更分持棍棒互毆等情事，恐將引爆大規模衝突。

▲玉里分局在大選前未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練。（圖／玉里分局提供，下同）

▲▼員警隔開雙方並逮捕滋事分子，刑事警察在旁蒐證，壓制在地的逮捕動作極為逼真。

大禹派出所副所長鄧靖謙接獲通知後，率警網於3分鐘內抵達現場處理，鄧副所長見現場聚集人數有逐漸增多之趨勢，無法有效處理，立即通報勤務指揮中心請求警力支援。很快的第一梯次各派出所支援警力即由四面八方駛向滋事現場，在5分鐘的時間內，即集結了10名警力、5輛巡邏車，第二梯次距離較遠的派出所亦於10分鐘內趕赴現場。並依據警察局頒定之「啟動快速打擊犯罪部隊」作業程序，現場由指揮官偵查副隊長黃宸緯分配警戒、逮捕、蒐證與交通管制等任務，完成警力部署。由制服員警隔開雙方並逮捕滋事分子，刑事警察在旁蒐證，壓制在地的逮捕動作極為逼真。

▲玉里分局在大選前未雨綢繆，於深夜冒雨展開快速打擊部隊的演練。（圖／玉里分局提供，下同）

分局長呂育騰表示，社群網站及通訊網絡發達的時代，許多個案事件，很容易因為資訊管道不當渲染與傳播，引發社會大眾恐慌，甚至演變成群眾事件，影響社會安寧與秩序甚鉅。因此，唯有透過快速反應及強力執法，「制亂於初動，弭禍於無形」，才能避免事態擴大，造成更大的傷害。此次演練以無預警方式實施，首要是考驗現場指揮官的臨場反應及指揮能力，另也檢測及訓練警力集結的效能，建立員警迅速反應、相互協防的默契；演練結果展現了指揮官果決下令；員警快速、機動、專業、訓練有素之特性，玉里分局勢必全力以赴，宣誓維護治安、打擊犯罪不手軟的決心。

►「即日起，我退出老化黨。」

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