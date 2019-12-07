特色展覽搭配光雕水舞秀　故宮南院迎來百萬觀眾

▲▼ 故宮南院暨開館後，藉由精彩活動及展覽，今年度再傳破百萬人入館。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院開館第一年締造百萬觀眾的紀錄，但當熱潮退去，參觀人數逐年下降，提升參觀人數及服務品質成為故宮南院今年首要課題，除多元化展覽、延長營業時間更加諸不同的館內外活動。7日上午終於迎來今年第100萬位觀眾入館，也讓人看見南院一年來的努力。

▲▼ 高雄張小姐(右二)陪伴母親和母親的同事同遊故宮南院成為入館百萬遊客，南院處彭子敬處長(右一)送上即將發行的愛台灣博物館卡。（圖／故宮南院提供）

為提升服務的便利性以及文物的親近性，故宮南院從入館接駁到策展擺設做全面體檢；為回應觀眾對故宮國寶南下展示之期待，動員數百件明星展件及國寶文物，並引進數位展示，同時策劃4檔國際大展，成功提高觀眾入館及回訪意願，更大幅提升觀眾滿意度。

故宮南院於假日延長開館時間，園區也從今年起，每天上午5點開放到夜間12點全年無休，並還開辦了結合展覽及故宮文物元素之水舞及光雕等夜間休閒活動，成為民眾最佳休憩場域。故宮南院更是親子天堂，除了寓教於樂的兒童創意中心外，即將完工的兒童體驗設施，以文物紋樣融入設計，擴大孩子在博物館中快樂學習的空間。

今年深化文化扎根的「百萬學子悠遊博物館」計畫，目前已超過260所學校、3萬884位學子入館參觀。暑假推出的「夏日親子藝術月」，以及10月舉辦「亞洲藝術月-泰國月」活動及展覽，引導觀眾從不同面向認識文化與藝術，並落實文化外交，提升國際知名度。

第100萬位入館的張姓觀眾將獲贈明年一月首推的「愛臺灣博物館卡」2張，持卡可享有一整年無限次參觀故宮南北院及國內國立博物館的優惠，共同見證故宮南院的努力。

南院持續推出繽紛12月以饗國人；17日結合德、英、法等國最新數位作品的「奇幻嘉年華特展」登場，21日舉行「奇幻故宮南院嘉年華」園遊會，25日深受國人喜愛的「皇帝的多寶格特展」開展，28日故宮燈會「南院奇境」；4個重量級的展覽及活動將在12月中下旬熱鬧登場，敬邀大家樂遊故宮南院。