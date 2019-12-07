他徘徊部落動機不明引恐慌　泰武警查結果是…失智協尋人口

▲王姓男子在屏東縣泰武鄉部落徘徊，引起恐慌，警方獲報處理發現是失智協尋人口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子日前出現在屏東縣泰武鄉萬安村工寮附近，引起住戶恐慌報警，內埔警方執行巡邏勤務獲報，趕往了解，發現他無清楚表達意思，只知騎機車到該處，警方帶其找到機車，根據車號，才發現他是被通報失智協尋人口，帶回所內，通知家人，家人接獲其平安，趕到派出所向員警一再道謝。

內埔警分局泰武分駐所警員鍾宇勇表示，當天早上是前往山區村莊執行家戶訪查勤務，恰巧遇見萬安村長陳正順向渠反映，部落居民發現陌生男子在村內走動，動機不明，引起村民恐慌，請他協助巡視。

沒多久，就在一處偏僻的工寮旁發現一名男子，他上前關心並詢問其身分，但對方疑似有失智情形，對於警方的詢問無法清楚交代，經過一番旁敲側擊，得知其係騎乘機車前來，他和陳村長便針對附近的道路及樹林尋找，最後也在旁邊樹林內發現一部重機車。

一見到車號，鍾員即想起昨日執勤時，接獲分局勤務中心傳真的失蹤人口通報65歲的王姓男子，騎乘機車號碼就眼前這一輛，即檢查他的身體無恙後，便護送他下山至派出所內稍作休憩，聯繫家屬前來，家人見到父親平安，頻頻向鍾員表示感激，也說以後要嚴加注意父親行蹤了。



內埔警分局長蔡耀順肯定鍾員主動積極為民服務，幫助失蹤老翁返家，有助提升警察正面形象，足為同仁表率，也呼籲大眾家中如有失智情形的長輩，應多加關懷，也可在其身上繫上愛心手鍊等物，確保安全。

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