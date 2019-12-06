疑似毒癮發作欲自戕　內埔警到場化解危機

▲黃姓男子戒毒，疑毒癮發作自戕，屏東縣內埔警方採取管束措施，勸阻由警消救護車載送就醫。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣黃姓男子戒毒，因毒癮發生，神智不清拿磁磚自殘，內埔警方獲報前往處理，對其管束勸阻後警消人員送往就醫，化解一場危機。

內埔警分局新北勢派出所警員李彥儒、洪榮勝兩員日前凌晨接獲報案，稱一名黃姓男子精神不濟企圖自殺，兩員立即駕車前往了解，發現黃男因神智不清拿磁磚自殘，為保護現場人員安全，隨即對其採取管束措施，避免殃及無辜。

家屬向警方供稱，黃男當天夜晚疑似又毒癮發作，整個人神情有異，且不時拿磁磚朝自己身體敲打，把衣服都劃破了，怎麼勸都無法安份下來，為避免傷到家人，只好求助警方。

警方表示，抵達現場時，看到黃男神情恍惚地坐在房間內，不斷喃喃自語，地上全是磁磚碎片，手臂上還有明顯傷口，警方立刻採取戒護作為，並勸說其前往醫院就診，經過數分鐘的溝通後，黃男聽從建議，由警消陪同下前往醫院治療。

內埔警分局長蔡耀順表示，李員及洪員勤務積極，保護他人安全，也阻止憾事發生，特別予以嘉勉；也呼籲民眾，「毒品百害無一利」，請勿嘗試、避免觸法，倘若發現身旁親朋好友有施用毒品之情事，請立即撥打110或是與就近派出所聯繫，及時伸出援手，遠離毒品危害。

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