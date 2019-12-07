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南迴公路草埔隧道將通車　高效能化學消防車…不必下車就能救災

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▲因應草埔隧道通車，屏東縣消防局獲公路總局補助，採購了一輛高效能的化學消防車，分配給枋山分隊使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲因應草埔隧道通車，屏東縣消防局獲公路總局補助，採購了一輛高效能的化學消防車，分配給枋山分隊使用 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

南迴公路草埔隧道連接台東縣安朔與屏東縣獅子鄉，全長4.6公里，由於即將通車，屏東縣消防局獲公路總局補助，採購了一輛高效能的化學消防車，分配給枋山分隊，未來一旦隧道內發生狀況，消防人員將車輛開至災害現場時完全不用下車，達到救熟災功能，以確保用路人生命財產安全。

▲因應草埔隧道通車，屏東縣消防局獲公路總局補助，採購了一輛高效能的化學消防車，分配給枋山分隊使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼消防局驗收高效能化學消防車。

▲因應草埔隧道通車，屏東縣消防局獲公路總局補助，採購了一輛高效能的化學消防車，分配給枋山分隊使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

這輛化學消防車，搭載高效能泡沫滅火系統，系統滅火藥劑產生原理為運用空氣壓縮機輸出大量空氣與水、泡沫原液充分混合輸出，供消防人員滅火搶救。

消防局人員說，高效能泡沫滅火系統與傳統泡沫系統相較，在產生相同4000公升的泡沫藥劑，高效能泡沫滅火系統能節省3380公升水量及100公升以上泡沫原液，可大大節省救災水量及泡沫原液，避免搶救水源中斷情事並提高救災效能。

該組系統並配置兩組化學幫浦可獨立分別設定與運作，提供消防人員面對災害發展實際現況，執行兩線不同泡沫比列之乾式或濕式泡沫滅火搶救，讓消防人員靈活運用實施救災。

消防車頂則設計了2具遙控式滅火砲塔，可實施水霧、直線及泡沫射水滅火，消防人員將車輛開至災害現場時完全不用下車，即可於駕駛艙內操作消防幫浦實施砲塔射水搶救，因車頂並設有鏡頭，消防人員藉由螢幕觀察射水情形，如災害有擴大危急情況，能及時駛離現場。

車輛另有水霧防護設計，車體兩側均有獨立式幫浦機，消防車輛抵達現場時，即可實施兩側水霧放水防護，進行車體防護減少火勢輻射熱對車體損傷。

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