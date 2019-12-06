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以「老師」為密稱…警涉包庇色情酒店13年收賄780萬元　一審結果揭曉！

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▲▼中山一派出所所長林崇成因涉入酒店業者仲介賣淫案遭聲押，被調離所長職務。（圖／記者楊佩琪攝）

▲中山一派出所所長林崇成因涉入酒店業者仲介賣淫案，被調離所長職務，然而一審被判無罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者孫于珊／台北報導

台北市中山分局、中山一派出所員警13年來涉包庇情色酒店，總計行賄約780多萬元！台北地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴曾任該派出所所長楊文振、林崇成、劉昌祺，及其他相關員警黃榮賢等數十人。台北地院6日下午，宣判黃榮賢、劉昌祺、楊文振、林崇成及其妻李青芬等5人皆無罪！其餘員警皆被判刑。

2016年檢調偵辦媒介色情案時，查出中山一派出所員警涉嫌收受轄區內酒店「曉」（前身立邦酒店）業者的賄賂，並由酒店媽媽桑巫蕙玲主導，與警方以「老師」為密稱，安排白手套交付款項，以求警方減少臨檢次數或甚至不臨檢，酒店得以繼續媒介小姐從事性交易。13年來，除每月行賄4萬元，逢年過節還會加倍，總計行賄約780多萬元。

檢方發動多次搜索，並傳喚10年內，現任、前任多名員警、所長等進行調查。直至2019年1月31日，共起訴了14名官警，涉嫌行賄的酒店業者也一併被依違反《貪污治罪條例》起訴。

▲▼徐國勇2日下午到中山一派出所勉勵同仁不要接受誘惑。（圖／記者邱中岳攝）

▲中山一派出所員警涉嫌收賄包庇色情酒店，14名官警被依違反《貪污治罪條例》起訴。（圖／記者邱中岳攝）

法官6日進行一審宣判，除了判處中山二派出所巡佐黃榮賢、前所長劉昌祺、楊文振、林崇成及其妻李青芬等5人無罪外，其餘員警如馬國棟、侯朝斌、顏子恩、曾紀勳、吳翊銘、楊智清、郜振傑、紀炳場、陳宏洲、莊琦良等10人，犯違背職務收受賄賂罪被判處有期徒刑、併科罰金，及褫奪公權，並沒收犯罪所得。

其中被判較重的有萬華分局大里街派出所巡佐侯朝斌16年徒刑、併科罰金90萬元，沒收犯罪所得188萬元；中山分局警備隊巡佐莊琦良處12年6月徒刑、併科罰金45萬元，另均褫奪公權6年，沒收犯罪所得52萬元；已退休的員警馬國棟處13年徒刑、併科罰金50萬元，沒收犯罪所得58萬元。

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