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老嫗滿口日語求助無門　枋警善用肢體語言協助返家

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▲屏東縣枋寮警分局佳冬派出所警員靠著肢體語言，將90多歲老嫗順利送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警分局佳冬派出所警員靠著肢體語言，將90多歲老嫗順利送回家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名上了年紀頭戴斗笠的老嫗日前在屏東縣佳冬鄉中山路上，彎腰查看故障的電動車，警方巡邏經過，立即向前關懷詢問並協助要送她回家，她卻以流利日語「うせつ」、「させつ」回答，警員則以手勢等肢體語言來溝通，終於順利送到家，她頻頻低頭以日語感謝警方的相助。

枋寮警分局石光派出所警員羅志文、黃政嚴日前執行巡邏勤務時，行經佳冬鄉中山路上發現一名老嫗臉色焦急的望著電動車，直覺她需要協助隨即趨前詢問，不料，她開口說著一口流利的日文。經了解後，已90多歲的她，因時代背景年幼接受日式教育長大，雖從小在台灣成長卻不諳於中文，說起日語反而比中文及台語流利許多。

由於不知確切地址，警方只好請老嫗以口頭指引方式助其返家，「うせつ!」（日語右轉）遇岔路時老婦如此說，下個路口「させつ!」（左轉），一時間警方也不知道該往左還往右，幸好透過肢體語言還能夠溝通，在幾個「うせつ」「させつ」後，順利的將老太太送回住處。

枋寮分局長黃國源表示，縱有語言隔閡，警方服務的熱忱也不會打折，懷著同理心，解決民眾的困難，持續將愛與溫馨散布到社會裡的每一個角落。

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