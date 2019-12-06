2020選情白熱化！開「PK賭盤」供賭客下注　屏警查獲2起

記者陳崑福／屏東報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉目前進行中，尤其屏東縣第一、二選區立委選舉，總計有16人領表參選，選情激烈，屏東檢警為淨化選風及防制境外資金揖注賭盤而影響選舉結果，啟動查賄制暴及查緝賭盤機制，已查獲選舉賭盤2件。

▲屏東縣警局刑大查獲兩起選舉賭盤案，持續積極查緝，防堵影響選舉公平情事發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲主持賭盤嫌犯送辦。

屏東縣警局刑警大隊日前接獲選舉賭盤情資後，立即報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦；於12月5日見時機成熟，持屏東地院核發搜索票順利查獲陳姓嫌犯所經營選舉賭盤簽賭站，查出該賭盤初期以讓票方式供賭客下注，後因選情膠著，最後改以PK賭盤供賭客下注，先後查獲行動電話等證物，訊後送辦。

縣警局局長葉明潭表示，因應這次選舉可能引發境外勢力介入或假訊息或與選舉賭盤產生結合，致衍生影響選舉結果，已全面要求所屬各單位從各地下簽賭站「簽注管道」、「人流關係」、「金流來源」、「查扣簽注工具」、「扣押簽注金與犯罪所得」及「溯源追查」等重點著手，要澈底剪除選舉賭盤、淨化選風。

警方並呼籲民眾，警方絕對有信心可以壓制賭盤，民眾勿僥倖心理以身試法，且這次總統、副總統及立委選舉只要有具體不法證據，絕對徹底嚴辦，防止賄選、暴力及選舉賭盤等不法行為影響選舉公平情事發生。

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