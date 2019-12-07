「偽鈔大師」國中畢業狂印3.3億美金　騙過驗鈔機卻栽在一個錯字

▲警方在嫌犯家中查獲超過千萬的百元假美鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導

刑事局破獲假美鈔集團，搜出美金1092萬元假鈔（約新台幣3.3億元），是國內史上最大宗的偽造美鈔案。警方透露，廖姓主嫌製造出來的假美鈔相當厲害，還能騙過銀行驗鈔機，但疑似英文不好，竟然在拼字上面露餡抓包。

刑事局日前接獲線報，有集團涉嫌印製假鈔，立刻在5日上門搜查，沒想到竟查扣總額千萬元美鈔，不僅換算高達新台幣3億元，而且偽鈔印製精細，程度直逼北韓「超級假美鈔」，僅靠一般小型驗鈔機根本無法辨識。

根據警方調查，64歲廖男只有國中畢業，年輕時在印刷廠當學徒，後來開印刷廠變老闆，從業20多年，直到10年前才關廠。不料竟動起歪腦筋，購買油墨等原料，利用專長印製百元假美鈔，再透過其餘同夥以台幣350元至450元不等金額販售。

▲這批假美鈔全數騙過小型驗鈔機。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局上個月查獲廖嫌等5人後，懷疑該案與2016年兆豐銀偽鈔案有關，立刻通報美國特勤局駐香港分處調查專員。經美方派員檢視，發現這批偽鈔確實與當年兆豐金的假鈔特點雷同，除了紙鈔上「機關」Department一詞被錯拼成Departmend，幾乎看不出明顯漏洞。

今年初，一對不知情夫婦持假美鈔到蒙古觀光，結果遭當地警方拘留詢問，險些回不了國，全案才因此曝光。警方經過數個月追查，鎖定闕姓中盤商、謝姓原料商、廖姓主嫌等人，兵分多路將5人逮捕到案。