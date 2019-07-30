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拿假鈔買西瓜被抓包！她秒「吃掉證據」擺無辜臉：報警幹嘛？　老闆傻眼了

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▲▼女子拿假鈔被抓包，當場把證據吞下肚。（圖／翻攝自微博）

▲女子拿假鈔被抓包，當場把鈔票從店員手中（紅圈處）搶回來再吞下肚。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女子近日到水果店買西瓜時，順手掏了一張100元人民幣（約新台幣450元）紙鈔付款；店員拿到後發現鈔票手感十分粗糙，於是放進驗鈔機檢驗，果然證實這是假的，隨即就將對方捉住並且報警。沒想到女子趁著爭執的混亂中搶回了偽鈔，還當場把證據吞進肚子裡，再擺出無辜表情說「報警要幹嘛？」讓老闆相當傻眼。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇省南通市，一名女子21日走進水果店後就直接拿了西瓜問店員多少錢，對方說8.8元人民幣（約新台幣33元），她就拿出一張百鈔要付款。不料店員碰到鈔票時突然覺得不對勁，因為鈔票的紋路非常粗糙，所以就將它放進驗鈔機裡面，結果證實這是假鈔。

▼女子和店員發生肢體衝突。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子拿假鈔被抓包，當場把證據吞下肚。（圖／翻攝自微博）

水果店老闆見狀後大聲喝斥說，「我今天不可能讓妳走！」之後出手將女子抓住，女子眼看事跡敗露，便趁亂從店員手中搶回假鈔，之後立刻將鈔票塞進嘴裡吞下，讓老闆和在場顧客都相當驚訝。「吞鈔女」吃掉證據後，還擺出無辜表情說，「叫警察做什麼啊？證據拿出來啊！」

老闆事後表示，「很痛恨這種事情發生，有手有腳的為什麼要這麼做，來騙我們做甚麼？」據悉，案件目前已經交由警方處理。不少網友看完後都錯愕地說，「畫面早就被拍下了，還以為瞞得過去嗎？」、「太天真了這女嫌」、「雖然沒有證據，但這事上了新聞，現在大家都知道了」、「竟然把粗糙的紙鈔給吞了，真嚇人」、「狗急跳牆說得就是這種吧」。

▼女子把鈔票吞下的一刻全被拍了下來。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：假鈔,證據,無辜,偽鈔,報警,水果店,西瓜

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