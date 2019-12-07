值台幣3.3億！印刷廠學徒「國中畢業」變偽鈔大師　竟騙過驗鈔機

▲警方在嫌犯家中查獲千萬假美鈔，換算高達新台幣3.3億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

刑事局破獲假美鈔集團，搜出美金1092萬元假鈔（約新台幣3.3億元），是國內史上最大宗的偽造美鈔案。警方發現，廖姓主嫌僅國中畢業，但偽造技術高超，竟騙過銀行驗鈔機，懷疑該案與3年前兆豐銀行偽鈔案有關，研判已有上百萬美元流入市面。

刑事局日前接獲線報，有集團涉嫌印製假鈔，立刻在5日上門搜查，沒想到竟查扣總額千萬元美鈔，不僅換算高達新台幣3億元，而且偽鈔印製精細，程度直逼北韓「超級假美鈔」，僅靠一般小型驗鈔機根本無法辨識。

▲這批假美鈔全數騙過小型驗鈔機。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據警方調查，64歲廖男只有國中畢業，年輕時在印刷廠當學徒，後來開印刷廠變老闆，從業20多年，直到10年前才關廠。不料竟動起歪腦筋，購買油墨等原料，利用專長印製百元假美鈔，再透過其餘同夥以台幣350元至450元不等金額販售。

刑事局上個月查獲廖嫌等5人後，懷疑該案與2016年兆豐銀偽鈔案有關，立刻通報美國特勤局駐香港分處調查專員。經美方派員檢視，發現這批偽鈔確實與當年兆豐金的假鈔特點雷同，除了紙鈔上「機關」Department一詞被錯拼成Departmend，幾乎看不出明顯漏洞。

▲假鈔上的"T"誤印成"D"，成為明顯識別點。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，這批高仿度的偽鈔可以完全通過小型驗鈔機檢驗，但若遇到精細度較高的專業驗鈔機，平均10張只會有3張通過檢驗。嫌犯除了詐騙需要兌換美金的民眾，還私下宣稱假鈔可以在東南亞酒店、賭場及郵輪等地使用，吸引不少黑道分子購買。

今年初，一對不知情夫婦持假美鈔到蒙古觀光，結果遭當地警方拘留詢問，險些回不了國，全案才因此曝光。警方經過數個月追查，鎖定闕姓中盤商、謝姓原料商、廖姓主嫌等人，兵分多路將5人逮捕到案。

▲廖姓主嫌過去是印刷廠學徒，從業20多年，以高超技術製作偽鈔。（圖／記者邱中岳翻攝）

不過，廖姓嫌犯否認犯案，聲稱假鈔來自一名陸籍友人交付，他只是幫忙販售。不過，警方保持懷疑，訊後4人聲押獲准，將持續追查背後是否有其他藏鏡人或共犯。

2016年3月，兆豐銀行敦化分行一時不察，被200多萬假美鈔以兌鈔方式騙走新台幣6600多萬元。當時兆豐金時任董事長蔡友才震怒，認為該案有損外匯銀行龍頭口碑，因此召開人評會懲處分行經理、副理及襄理，記大過乙支，並調任非主管職務。

▲印是假鈔的特殊原料是管制物品，警方將進一步追查上游來源。（圖／記者邱中岳翻攝）