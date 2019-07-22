小黃司機「欺騙檳榔西施」　1000元假鈔找回900元真鈔…她一摸露餡

▲連男拿千元「偽鈔」多次行騙。（示意圖，圖為真鈔／記者陳俊宏攝）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭一名連姓計程車司機平時工作不穩定，到檳榔攤買檳榔時，竟大膽拿出1000元偽鈔買100元檳榔，得手900元真鈔後立刻駕車離去。幫他結帳的陳姓檳榔西施回到攤內，覺得紙鈔表面摸起來「怪怪的」很粗糙，才驚覺收到偽鈔。法官審理期間，得知連男仍多次在外持偽鈔被逮，已非初犯，依行使偽造通用紙幣罪，判定連男3年6月徒刑。

判決書指出，2016年9月9日凌晨3時左右，平日以建築零工及開計程車維生的連男到一處檳榔攤，掏出1000元鈔票向陳女購買100元的檳榔，等陳女給檳榔和900元後，就開車離去。陳女走回檳榔攤內，感覺手裡的千元紙鈔表面太過粗糙，在燈下檢查後驚覺收到偽鈔，便立刻報警。

檢警循線逮捕連男，將他移送法辦；連男在法庭上辯稱，偽鈔是在跑計程車時客人付的，「我收到紙鈔時，就已經知道是假的了。」不過地方法院調查顯示，連男在審理期間仍多次持偽鈔購物，還因此被逮，代表偽鈔不可能是偶然從乘客那裡取得，加上他過去也有多次在台北、新北持偽鈔詐財的紀錄，已是一名慣犯。

因此地方合議庭認為，連男明明曉得自己拿的是偽鈔，卻還給不知情的當事人找回真鈔，以妨害我國紙幣公共信用及交易安全，損及紙幣流通的可靠性，罪刑重大，因此決定判處他3年6月有期徒刑，並沒收千元紙鈔。