瑞芳男藏「人民幣偽鈔2035張」！家裡少印鈔工具…送辦後結局大逆轉

▲ 少了印鈔票的工具，瑞芳抄出近百萬偽造人民幣罪證不足無法起訴。（圖／達志／示意圖）

記者郭世賢／基隆報導

2018年2月1日基隆警方搜索新北市瑞芳區一名連姓男子住家，意外搜出偽造的100元面額的人民幣共2035張，面值換算新台幣總計約90餘萬元。警方認為連男涉嫌偽造有價證券，依法移送基隆地檢署偵辦。檢方近日審理偵結，警方僅在連男家中查扣偽鈔，但未發現鈔票鋁板（印模板）等製作偽鈔之工具，無法認定連男製造偽鈔，予以不起訴處分。

連男因涉及其他刑事案件，被警方依法持搜索票進入屋內搜索，卻無意間發現100元人民幣2035張，總面額20萬3500元人民幣，換算約台幣90餘萬元，因無法確認連男是否使用這些偽鈔，所以認定連男涉嫌在家中製造偽鈔，依偽造有價證券罪法將他移送法辦。

連男向檢察官表示，該批人民幣確實是在他家中搜出是自己所持有，但這批錢來自一名林姓友人，當時他拿著這批人民幣錢來借錢，當作質押品，自己並沒有把這些偽造的人民幣拿出去使用。

因警方沒有在連姓男子家中查獲燙金機、打包機、四色印刷機、單色印刷機、油墨及鋁板等可以製造偽鈔的工具，檢察官偵查認定不能因為連姓男子家中有偽鈔，就推斷他製作偽鈔，因此依罪證不足，予以連姓男子不起訴處分。

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