連鎖運動賣場瞄準高雄亞灣區　「占地4千坪」南臺灣最大

▲迪卡儂高雄亞灣旗艦店動土典禮，高雄市副市長葉匡時和與會貴賓手持金鏟動土。（圖／記者翁進忠攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

南臺灣最大「迪卡儂高雄亞灣旗艦店」5日由高雄市副市長葉匡時、一功營造林尉棋執行董事、台灣迪卡儂紀杰夫執行長以及中石化林克銘董事長等共同主持動土典禮，占地4千坪，規劃興建3層樓，賣場面積將近達2千坪，汽車停車位337位，機車停車位180位，工程將於2020年完工，是南台灣最大型的運動商場，預計將創造200個就業機會並進一步帶動周邊區域商機。

▲迪卡儂高雄亞灣旗艦店動土典禮與會貴賓共同祝禱祈福（圖／記者翁進忠攝）

引領南台灣最潮運動風，高雄亞灣旗艦店瞄準高雄「運動產業」商機，以及看好高雄多功能經貿園區的發展潛力，高雄在地老字號一功營造，攜手全台最大運動品牌法商迪卡儂共同投資4億元，打造南台灣最大消費兼休閒的運動商場。

葉匡時表示，迪卡儂是歐洲最大的運動用品店，它在南台灣開第一家旗艦店，可以吸引非常多的客戶來到這個地方，也會帶動亞洲灣區的發展。就如一功營造林董事提到，因為他們和迪卡儂合作案的開發，結果他們地主中石化旁邊也有很多地，也很順利一下都通通出租出去了。

▲迪卡儂高雄亞灣旗艦店動土典禮活動圓滿結束貴賓合影。（圖／記者翁進忠攝）

高雄亞灣旗艦店的設計為迪卡儂一貫的體驗式賣場，持續提供超過千種高CP值的運動產品，讓高雄市民能夠隨時體驗，60種不同的運動，其中的亮點規劃就是戶外的鬥牛籃球場，5人制足球場、跑道、極限運動場、兒童遊戲場、健身器材區，投打練習區等各項運動體驗場地，是南台灣運動者獨特運動體驗的運動基地。

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