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「心動系」立委候選人10強出爐！高嘉瑜狠甩賴品妤、吳怡農略輸蔣萬安

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▲吳怡農、高嘉瑜、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲吳怡農、高嘉瑜、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂欣玫／綜合報導

距離2020立委選舉不到40天，立委候選人除了拿出真實力拚選戰外，顏值也成為選民討論的焦點之一。據《DailyView網路溫度計》調查指出，最受網友喜愛40歲以下「心動系」立委候選人中，代表民進黨出征台北第四選區的高嘉瑜以4萬多的聲量遙遙領先，第2、3名則是於同一選區競爭的藍營蔣萬安、綠營吳怡農。

據《DailyView網路溫度計》調查顯示，2020立委選舉最受歡迎的高顏值候選人中，高嘉瑜以4萬2798的聲量奪第一，而在北市第3選區上演「雙帥對決」的蔣萬安、吳怡農則以1780的聲量差距位居2、3名，第4名是挑戰新北第12選區的賴品妤，除了顏值、身材引起網友熱烈討論外，喜歡扮演Cosplay的興趣也擄獲不少粉絲歡心。

▲▼高嘉瑜、賴品妤。（合成圖／記者張一中、林敬旻攝）

▲高嘉瑜、賴品妤。（合成圖／記者張一中、林敬旻攝）

第5名則是台灣基進黨的陳柏惟，第6、第8名是同樣退出時代力量以無黨籍參選的林昶佐、洪慈庸，第7名是台灣民眾黨的蔡宜芳，第9、10名依序是民進黨的何志偉，以及自稱「新竹林志玲」、時代力量的高鈺婷。

▲「心動系」立委候選人10強出爐！。（圖／翻攝《DailyView網路溫度計》）

▲「心動系」立委候選人10強出爐！。（圖／翻攝《DailyView網路溫度計》）

此研究資料由《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分析時間範圍為2018年12月05日至2019年12月04日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『高顏值心動系政治人物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。調查之結果非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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