8歲兒痛苦發燒抽搐！狠父突掐脖、摀口鼻致死...還辯：幫他解脫

▲大陸狠父掐死親生骨肉，辯稱「幫他解脫」。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸有位狠父竟對自己的親生骨肉下手。江蘇宿遷一名男子1月底親手掐死剛滿8歲的兒子，事後被警方逮捕時，還辯稱他看兒子發燒很痛苦，「才幫他解脫」。近日，檢調單位已向法院申請以故意殺人罪追究男子的刑事責任，法院擇日將作出判決。案件曝光後，網友紛紛痛批「神經病吧」、「有資格做父母嗎」。

綜合陸媒報導，宿遷市沭陽縣人朱姓男子從事個體運輸工作，於2011年9月10日和妻子生下兒子小甲（化名）。不久後，他們就發現兒子的身體狀況不是很好，免疫力和自理能力比一般人差。

2018年12月份，朱男和妻子發生爭執後，對方氣到離家出走，而後由父親獨自在常州租屋撫養兒子；2019年1月26日，朱男帶著兒子參加親友的婚禮後，沒想到29日的凌晨，小甲就開始有發燒抽搐的症狀，「發現他很痛苦」。

朱男表示，「看著孩子痛苦的表情，又聯想到自己最近的遭遇」，他突然產生「極端的想法」，隨後用雙手狠掐小甲的脖子、胸部，還摀住其口鼻，最後導致兒子窒息死亡。事後，朱男還報警謊稱，兒子病死了。

法醫經鑑定，發現小甲是遭他人扼頸及摀口鼻致機械性窒息死亡。對此，朱男坦承自己就是兇手，但辯稱「兒子身體一直不好，我看他發燒痛苦，才幫他解脫」。檢調單位以故意殺人罪追究朱男的刑事責任，目前正在等待法院的判決。

案件曝光後，網友留言痛罵「不是人！發燒抽搐就痛苦了？更痛苦的爸媽都沒放棄呢！簡直腦子有病」、「夠狠」、「虎毒不食子，不想想自己作為父親」、「精神不正常，無非是不想浪費錢」、「思想極端」、「你這是什麼心態」。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！